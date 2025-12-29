हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेससंपत्ति के मामले में भारतीय मूल की इस महिला CEO ने किया कमाल, पीछे रह गए सुंदर पिचाई और सत्य नडेला

संपत्ति के मामले में भारतीय मूल की इस महिला CEO ने किया कमाल, पीछे रह गए सुंदर पिचाई और सत्य नडेला

वर्तमान में वह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सांता क्लारा में रहती हैं, जहां Arista Networks का मुख्यालय भी स्थित है. यह कंपनी क्लाउड नेटवर्किंग, हाई-स्पीड स्विचेज और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड नेटवर्किंग समाधान डिजाइन करती है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 29 Dec 2025 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी कॉर्पोरेट जगत में सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय मूल के सीईओ की बात होती है, तो आमतौर पर गूगल के सुंदर पिचाई या माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला का नाम सबसे पहले लिया जाता रहा है. लेकिन अब यह तस्वीर बदल चुकी है. ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय मूल की एग्जीक्यूटिव का खिताब अब जयश्री उल्लाल के नाम दर्ज हो गया है. हारुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, Arista Networks की चेयरपर्सन और सीईओ जयश्री उल्लाल ने कमाई के मामले में सुंदर पिचाई और सत्य नडेला दोनों को पीछे छोड़ दिया है और वह भारतीय मूल की दुनिया की सबसे अमीर एग्जीक्यूटिव बन गई हैं.

कौन हैं भारतीय मूल की सीईओ जयश्री उलाल

हारुन इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भारतीय मूल के शीर्ष एग्जीक्यूटिव्स की सूची में जयश्री उल्लाल अब संपत्ति के लिहाज से सबसे ऊपर हैं. वह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं और पिछले करीब 17 वर्षों से Arista Networks का नेतृत्व कर रही हैं. वर्तमान में वह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सांता क्लारा में रहती हैं, जहां Arista Networks का मुख्यालय भी स्थित है. यह कंपनी क्लाउड नेटवर्किंग, हाई-स्पीड स्विचेज और सॉफ्टवेयर-डिफाइंड नेटवर्किंग समाधान डिजाइन करती है, जिनका उपयोग बड़े डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और एंटरप्राइज ऑफिस नेटवर्क्स में व्यापक रूप से किया जाता है.

जयश्री उल्लाल की संपत्ति में आई तेज बढ़ोतरी के पीछे Arista Networks का लगातार मजबूत प्रदर्शन एक बड़ी वजह है. क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग के दौर में कंपनी ने सॉफ्टवेयर आधारित नेटवर्किंग समाधानों पर खास फोकस किया, जिससे उसका कारोबार और शेयर मूल्य दोनों तेजी से बढ़े. यही कारण है कि जयश्री उल्लाल की नेटवर्थ में बीते कुछ वर्षों में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला.

कैसे आई संपत्ति में बड़ी उछाल?

शैक्षणिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जयश्री उल्लाल ने दिल्ली के प्रतिष्ठित जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की. इसके बाद वह अमेरिका चली गईं, जहां उन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हासिल की. आगे चलकर उन्होंने 1986 में सांता क्लारा यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की.

जयश्री उल्लाल सितंबर 2008 में Arista Networks से जुड़ी थीं और तब से लगातार कंपनी की सीईओ बनी हुई हैं. उनके नेतृत्व में कंपनी ने क्लाउड और हाई-परफॉर्मेंस नेटवर्किंग के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई. Arista से पहले वह कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर काम कर चुकी हैं, जिनमें Cisco Systems, Advanced Micro Devices (AMD) और Fairchild Semiconductor शामिल हैं. इन कंपनियों में काम करने के दौरान उन्हें सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और बड़े पैमाने के नेटवर्क सिस्टम्स की गहरी समझ हासिल हुई, जिसका लाभ उन्होंने Arista Networks को वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी कंपनी बनाने में सफलतापूर्वक उठाया.

Published at : 29 Dec 2025 03:27 PM (IST)
