Stock Market News : पिछले छह दिनों की गिरावट के बाद हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की शुरुआत तेजी के साथ हुई है. सोमवार 29 सितंबर 2025 को बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार के दौरान 330 अंक ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है. वहीं एनएसई पर निफ्टी 50 भी 24,750 के ऊपर जाकर खुला है.

बाजार में क्यों तेजी?

जिन शेयरों में आज शुरुआती कारोबार के दौरान तेजी देखी गई है, उनमें बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2.41 प्रतिशत, एटरनल 1.87 प्रतिशत, टाटा स्टील 1.16 प्रतिशत, टाइटन 1.13 प्रतिशत और महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 0.98 प्रतिशत उछले.

हालांकि, हिंदुस्तान यूनिलीवर में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई और इसके शेयर 2.27 प्रतिशत नीचे चले गए. इसके अलावा, एशियन पेंट्स 0.33 प्रतिशत, भारती एयरटेल 0.29 प्रतिशत, एक्सिस बैंक 1.58 प्रतिशत और आईटीसी के स्टॉक्स में 0.10 प्रतिशत की गिरावट आई.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट डॉक्टर वीके विजय कुमार का कहना है कि पिछले छह दिनों के दौरान बाजार में गिरावट का रुख बना रहा. जिसकी वजह से निफ्टी 24800 के नीचे आकर खुला. उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर अगर देखें तो बाजार में अब भी कमजोरी बनी हुई है. लेकिन ज्यादा बिकवाली के चलते कभी भी बाउंस बैक कर सकता है.

आखिरी कारोबारी दिन कैसा रहा था मार्केट?

पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 26 सितंबर को सेंसेक्स में 733 अंक की गिरावट देखी गई थी और यह 80,426 पर बंद हुआ था. निफ्टी में भी 236 अंक की गिरावट रही और यह 24,655 के स्तर पर बंद हुआ था. सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 शेयर गिरकर बंद हुए थे. इन सबके बीच विदेशी निवेशकों ने पूरे सप्ताह बिकवाली की और 5,687 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जिससे मार्केट में गिरावट देखने को मिली.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)