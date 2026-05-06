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हिंदी न्यूज़बिजनेसTed Turner Net Worth: CNN फाउंडर टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन, मीडिया को दिए नए आयाम, कितनी थी नेटवर्थ?

Ted Turner Net Worth: CNN फाउंडर टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन, मीडिया को दिए नए आयाम, कितनी थी नेटवर्थ?

CNN Founder Ted Turner Net Worth: CNN के संस्थापक टेड टर्नर का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है. ये मीडिया जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 06 May 2026 10:13 PM (IST)
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Ted Turner Net Worth: अमेरिकी मीडिया को सीएनएन न्यूज का तोहफा देने वाले इसके संस्थापक टेड टर्नर का निधन हो गया है. 87 साल की उम्र में टेड टर्नर ने अंतिम सांस ली है. जिसकी जानकारी टर्नर एंटरप्राइजेज की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है. इस खबर से पूरे मीडिया जगत में शोक की लहर दौड़ गई है.

24 घंटे न्यूज मॉड्यूल किया था शुरू
टेड टर्नर वही शख्स हैं जिन्होंने मीडिया जगत को नए आयाम दिए थे. उन्होंने ही दुनिया भर में 24 घंटे न्यूज चैनल मॉडल की शुरुआत की थी. जब CNN की स्थापना हुई थी तब इस प्रयोग को एक जोखिम की तरह माना जा रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और ये जोखिम लिया. समय के साथ उनका ये विचार वर्ल्डवाइड मीडिया तक भी पहुंचा और आज चैनलों में 24 घंटे न्यूज मॉड्यूल चलाया जाता है.

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टेड टर्नर की नेटवर्थ
फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक टेड टर्नर की मृत्यु के समय उनकी कुल सम्पत्ति लगभग 2.2 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर के बीच थी. वैसे तो वो मीडिया जगत का एक बड़ा नाम थे, लेकिन उनकी सम्पत्ति ज्यादातर जमीनों से आई थी. इसी की वजह से वो अमेरिका के सबसे बड़े निजी जमीन मालिकों में शामिल थे. उनके पीक समय में उनकी सम्पत्ति करीब 10 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन AOL और Time Warner के विलय के बाद इसमें तेजी से गिरावट आई.

उन्होंने 1996 में अपनी कंपनी को Time Warner को 7.3 अरब डॉलर के शेयर में बेच दिया था. लेकिन 2001 में जब AOL ने Time Warner को खरीदा, तो कंपनी के शेयर गिर गए और टर्नर की सम्पत्ति में भी बड़ी कमी आ गई. टेड टर्नर अमेरिका के चौथे सबसे बड़े निजी जमीन मालिकों में से एक थे. उनके पास करीब 20 लाख एकड़ जमीन थी.

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Published at : 06 May 2026 10:11 PM (IST)
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