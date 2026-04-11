हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसTCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट

TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट

TCS Salary Hike: टीसीएस कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, कंपनी अपने कर्मचारियों को अच्छा खासा सैलरी इंक्रिमेंट देने का मन बना लिया है. इससे कर्मचारियों की खुशी का ठिकाना नहीं है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 11 Apr 2026 10:59 PM (IST)
Preferred Sources

मिडिल- ईस्ट में चल रही वॉर का असर हर जगह देखने को मिल रहा है. जिसके चलते दुनियाभर में भी मंदी का दौर देखने को मिल रहा है. इसी बीच देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है. कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है वो अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाली है. यानी इस बार कंपनी अपने कर्मचारियों का 'डबल डिजिट' इंक्रिमेंट करने वाली है.

कर्मचारियों को मिला इंक्रिमेंट
TCS ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने सभी जॉब रोल्स और ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी. ये इंक्रिमेंट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. ये घोषणा कंपनी के चौथे तिमाही (Q4) के नतीजे आने के बाद आई है. जिसमें टीसीएस ने मुनाफे में 29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आईटी कंपनीज में वेतन बढ़ोतरी, भर्ती की मांग और नौकरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है. 

कंपनी ने किया कंफर्म
कंपनी की तरफ से बताया गया है कि, कंपनी सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को 1 अप्रैल से लागू कर रही है. उन्होंने ये भी बताया कि चौथी तिमाही में कंपनी ने अनुभवी टैलेंट और कैंपस हायरिंग के जरिए अपनी टीम को और मजबूत किया है. कंपनी की प्राथमिकता अब 'AI फर्स्ट कल्चर' बनाने की है, जिससे कर्मचारी भविष्य की जरूरतों और एआई स्किल्स के लिए पूरी तरह तैयार रहें.

कंपनी के बारे में
वित्तीय वर्ष 2026 के आखिर में TCS के पास 584,519 कर्मचारी थे. कंपनी ने ये भी बताया कि मार्च तिमाही में कुल कर्मचारियों की संख्या में 2,000 से ज्यादा हो गए. इसके अलावा नोकरी छोड़ने वालों संख्या भी 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है. हालांकि ये मामूली सी बढ़त है, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है.

ये भी पढ़ें:

DA Hike: इस राज्य में कर्मचारियों की मौज, अब मिलेगा 52.8% महंगाई भत्ता, एरियर भी देगी सरकार

और पढ़ें
Published at : 11 Apr 2026 10:59 PM (IST)
Tags :
Salary Hike TCS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट
TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट
बिजनेस
UPI के 10 साल: सब्जी वाले से शोरूम तक, ऐसे बदला भारत का पेमेंट अंदाज, विदेश में भी बजा डंका
UPI के 10 साल: सब्जी वाले से शोरूम तक, ऐसे बदला भारत का पेमेंट अंदाज, विदेश में भी बजा डंका
बिजनेस
Tax on Diesel: सरकार ने डीजल पर दोगुना किया टैक्स, हवाई ईंधन भी शामिल, जानें इससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा?
सरकार ने डीजल पर दोगुना किया टैक्स, हवाई ईंधन भी शामिल, जानें इससे आप पर क्या फर्क पड़ेगा?
बिजनेस
Gold-Silver News: कहां से खरीदें सोना? शोरूम, बैंक या मोबाइल ऐप? कौनसा ऑप्शन है सबसे बेस्ट
Gold-Silver News: कहां से खरीदें सोना? शोरूम, बैंक या मोबाइल ऐप? कौनसा ऑप्शन है सबसे बेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
बर्गर के अंदर निकला जिंदा कॉकरोच, वीडियो देख उड़ जाएंगे होश!
Islamabad Meeting से पहले बढ़ा तनाव, क्या निकलेगा कोई हल?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा
होर्मुज से अब हटेगा ईरान का साया? डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद में शांति वार्ता के बीच की बड़ी घोषणा
राजस्थान
'किसान सिर्फ 25 दिन काम करता है', क्या एडिट किया गया है CM भजनलाल का वीडियो? विपक्ष ने घेरा
'किसान सिर्फ 25 दिन काम करता है', क्या एडिट किया गया है CM भजनलाल का वीडियो? विपक्ष ने घेरा
आईपीएल 2026
Ayush Mhatre Retired Out: बिना विकेट गिरे CSK ने आयुष म्हात्रे को वापस क्यों बुलाया? मचा भयंकर बवाल
बिना विकेट गिरे CSK ने आयुष म्हात्रे को वापस क्यों बुलाया? मचा भयंकर बवाल
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 Box Office: 'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
'धुरंधर 2' के तूफान के बीच 'द केरल स्टोरी 2' ने 6 हफ्ते किए पूरे, जानें- कलेक्शन और बजट
विश्व
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
अमेरिका-ईरान वार्ता के बीच पाकिस्तान ने सऊदी में तैनात किए फाइटर जेट, शहबाज शरीफ ने क्यों किया ये फैसला?
विश्व
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
ईरान की कौनसी है वो एक शर्त, जिसे मान गया अमेरिका? क्या अब खुलेगा हॉर्मुज
टेक्नोलॉजी
पुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने
पुराना हो गया OTP वाला तरीका! अब WhatsApp पर यूज करें ये वाला फीचर, हैकर्स के भी छूट जाएंगे पसीने
एग्रीकल्चर
बकरी पालन में नुकसान से बचना है? बदलते मौसम में अपनाएं ये 5 जरूरी सावधानियां
बकरी पालन में नुकसान से बचना है? बदलते मौसम में अपनाएं ये 5 जरूरी सावधानियां
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget