TCS कर्मचारियों की चांदी, इस साल मिल सकता है 'Double-Digit' सैलरी इंक्रीमेंट

मिडिल- ईस्ट में चल रही वॉर का असर हर जगह देखने को मिल रहा है. जिसके चलते दुनियाभर में भी मंदी का दौर देखने को मिल रहा है. इसी बीच देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज) ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है. कंपनी ने हाल ही में ऐलान किया है वो अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने वाली है. यानी इस बार कंपनी अपने कर्मचारियों का 'डबल डिजिट' इंक्रिमेंट करने वाली है.

कर्मचारियों को मिला इंक्रिमेंट

TCS ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो अपने सभी जॉब रोल्स और ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी जाएगी. ये इंक्रिमेंट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा. ये घोषणा कंपनी के चौथे तिमाही (Q4) के नतीजे आने के बाद आई है. जिसमें टीसीएस ने मुनाफे में 29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की है. ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आईटी कंपनीज में वेतन बढ़ोतरी, भर्ती की मांग और नौकरी पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

कंपनी ने किया कंफर्म

कंपनी की तरफ से बताया गया है कि, कंपनी सालाना सैलरी इंक्रीमेंट को 1 अप्रैल से लागू कर रही है. उन्होंने ये भी बताया कि चौथी तिमाही में कंपनी ने अनुभवी टैलेंट और कैंपस हायरिंग के जरिए अपनी टीम को और मजबूत किया है. कंपनी की प्राथमिकता अब 'AI फर्स्ट कल्चर' बनाने की है, जिससे कर्मचारी भविष्य की जरूरतों और एआई स्किल्स के लिए पूरी तरह तैयार रहें.

कंपनी के बारे में

वित्तीय वर्ष 2026 के आखिर में TCS के पास 584,519 कर्मचारी थे. कंपनी ने ये भी बताया कि मार्च तिमाही में कुल कर्मचारियों की संख्या में 2,000 से ज्यादा हो गए. इसके अलावा नोकरी छोड़ने वालों संख्या भी 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 13.7 प्रतिशत हो गई है. हालांकि ये मामूली सी बढ़त है, जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है.

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