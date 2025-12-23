सर्किट लिमिट लगाने के बाद भी भागा जा रहा स्टॉक, सिर्फ 4 दिनों में 74 परसेंट तक उछला भाव

Penny Stock: शेयर बाजार निवेशकों को अकसर पेनी स्टॉक की तलाश रहती है, जिनकी कीमत कम होती है, लेकिन इनमें हाई रिटर्न की संभावना बनी रहती है. एक ऐसा ही स्मॉल-कैप स्टॉक है TCI फाइनेंस, जिसके शेयरों में गजब की तेजी देखी जा रही है. इसके चलते यह स्टॉक निवेशकों की नजर में आया है. सोमवार, 22 दिसंबर को यह NBFC स्टॉक 10 परसेंट के अपर सर्किट के लेवल पर बंद हुआ. इसी के साथ इसकी कीमत 19.50 प्रति शेयर हो गई.

सर्किट लिमिट के बाद भी तेजी

यह लगातार चौथा सेशन है, जब इसने अपर सर्किट को टच किया है. 17 दिसंबर और 18 दिसंबर को भी स्टॉक में 20 परसेंट का सर्किट लगा. इसके बाद एक्सचेंज ने स्टॉक के लिए सर्किट लिमिट को घटाकर 10 परसेंट कर दिया. हालांकि, इसके बाद भी इसकी यही स्पीड बरकरार रही. कुल मिलाकर महज चार कारोबारी सेशन में ही इसमें 74 परसेंट तक की तेजी आ चुकी है. सर्किट लिमिट को आप एक स्पीड ब्रेकर की तरह से समझ रहे हैं, जो अचानक से किसी स्टॉक को बहुत ऊपर जाने या नीचे गिरने से रोकता है ताकि बाजार शांत रहे और कोई अस्थिरता पैदा न हो.

दिसंबर में कितना चढ़ा स्टॉक?

इसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए यह स्टॉक दिसंबर के महीने में 75 परसेंट तक उछल गया. अगर महीने के आखिर में भी यही तेजी बरकरार रहती है, तो यह जून 2024 के बाद से किसी एक महीने में आई इसकी अब तक की सबसे बड़ी मासिक तेजी होगी. जून 2024 में स्टॉक में 120 परसेंट का उछाल आया था.

क्यों शेयरों में दिख रही तेजी?

हालांकि, शेयरों में इस तेजी के पीछे कोई बुनियादी कारण नहीं है, लेकिन मार्केट एनालिस्ट्स का कहना है कि टेक्नीकल फैक्टर्स और शॉर्ट कवरिंग की वजह से यह स्टॉक दिसंबर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक बनकर उभरा. इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान खींचा और एक्सचेंज की तरफ से कीमत में इस तेज उतार-चढ़ाव को देखते हुए स्पष्टीकरण मांगा है. 20 दिसंबर को दिए जवाब में कंपनी ने कहा कि लागू नियमों के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा करने के लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी या घोषणा नहीं है, और न ही ऐसी कोई जानकारी रोकी गई है.

TCI फाइनेंस ने शनिवार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा, "कंपनी SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 ('SEBI LODR रेगुलेशंस') के रेगुलेशन 30 का पालन कर रही है और अपने इन्वेस्टर्स को सभी घटनाओं, जानकारियों वगैरह से अपडेट रखती है, जिनका कंपनी के कामकाज और परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है, जिसमें सभी प्राइस-सेंसिटिव जानकारी भी शामिल है."

इस तरह से पलटा पासा

दिसंबर की इस रैली ने इसका पासा ही पलट कर रख दिया है. साल की शुरुआत में यह स्टॅक नुकसान में था, लेकिन अब इसने YTD के आधार पर 5 परसेंट की तेजी हासिल कर ली है. महज चार कारोबारी सेशन में भी स्टॉक को 12 महीने के नुकसान से उबरने में मदद मिली है. TCI फाइनेंस एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साथ रजिस्टर्ड है. यह सिक्योरिटीज के बदले लोन और कमर्शियल गाड़ियों के लिए फाइनेंसिंग देती है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

