हिंदी न्यूज़बिजनेसखत्म हुआ इंतजार! आ रहा है Tata Capital का IPO, जानें कब हो रहा है ओपन?

खत्म हुआ इंतजार! आ रहा है Tata Capital का IPO, जानें कब हो रहा है ओपन?

Tata Capital IPO: टाटा कैपिटल के आईपीओ के लॉन्च होने का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. अब इसके लिए निवेशकों को बस हफ्तेभर का इंतजार करना होगा. आईपीओ का अनुमानित 17200 करोड़ रुपये का होगा.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 27 Sep 2025 11:13 AM (IST)
Tata Capital IPO: टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कैपिटल (Tata Capital) के आईपीओ का निवेशकों को लंबे समय समय से इंतजार था, जो अब खत्म होने वाली है. यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 6 अक्टूबर को खुलेगा. वहीं, एंकर निवेशक इसके लिए 3 अक्टूबर से ही बोली लगा सकेंगे. कंपनी ने शुक्रवार को मार्केट रेगुलेटर सेबी और शेयर बाजार के  पास अपडेटेड रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (UDRHP) जमा कराया था.

इसके मुताबिक, आईपीओ में 10 रुपये प्रति शेयर फेस वैल्यू के 210,000,000 इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू होगा. इसके अलावा, ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए  265,824,280 शेयर बेचे जाएंगे. इस तरह से कुल मिलाकर 47.58 करोड़ शेयरों का लेनदेन होगा. OFS विंडो के तहत प्रोमोटर टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड  23 करोड़ की अपनी हिस्सेदारी बेचेगी. इसके अलावा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IFC) भी 3.58 करोड़ शेयर बेच सकती है. मौजूदा समय में टाटा कैपिटल में टाटा संस की हिस्सेदारी 88.6 परसेंट है, जबकि आईएफसी की हिस्सेदारी 1.8 परसेंट है.

फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे बड़ा IPO 

टाटा कैपिटल के आईपीओ का साइज अनुमानित 17200 करोड़ है. रिपोर्टों से पता चलता है कि इस ऑफर के जरिए कंपनी 16,500 करोड़ रुपये से 17,500 करोड़ रुपये तक जुटाने का प्लान बना रही है. यह फाइनेंशियल सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है. अगर सबकुछ सही रहा, तो यह अक्टूबर 2024 में हुंडई मोटर इंडिया के 3.3 अरब डॉलर (27,870 करोड़ रुपये) के आईपीओ के बाद कुल मिलाकर दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा ग्रुप की इस NBFC को शेयर बाजार में अपने शेयरों की लिस्टिंग कराने के लिए समयसीमा बढ़ा दी है. 

टाटा कैपिटल आईपीओ का GMP 

चूंकि कंपनी ने अभी तक प्राइस बैंड के बारे में नहीं बताया है इसलिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) फिलहाल उपलब्ध नहीं है. प्राइस बैंड के बाद ही इसके जीएमपी में इसके रूझान का पता चल सकेगा. हालांकि, अनलिस्टेड जोन और शेयर्सकार्ट डॉट कॉम के मुताबिक, आईपीओ के पहले कंपनी के अनलिस्टेड शेयर दबाव में हैं. इस समय शेयर करीब 735 रुपये के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं. जबकि अगस्त में ये 1,125 रुपये के लेवल पर पहुंच गए थे. यानी कि सीधे-सीधे इनमें 35 परसेंट की गिरावट आई है.  

क्या करती हैं कंपनी? 

2007 में बनी इस कंपनी के पोर्टफालियो में आज 25 से ज्यादा लेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं. इसके जरिए यह 70 लाख से ज्यादा ग्राहकों को अपनी सर्विसेज मुहैया कराती है. कंपनी छोटे व मध्यम कारोबारियों  (SME), कॉर्पोरेट कंपनियों और व्यक्ति को लोन देती है. यह इंश्योरेंस और क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड कराती है. उधार देने के अलावा, वेल्थ मैनेजमेंट और प्राइवेट इक्विटी फंड्स के लिए इंवेस्टमेंट मैनेजर और एक स्पॉन्सर के तरीके से भी काम करती है. कारोबारी साल 2025 में टाटा कैपिटल ने  3,655 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल 3,327 करोड़ रुपये था. 2025 में कंपनी का रेवेन्यू भी 2024 के 18,175 करोड़ के मुकाबले 28,313 करोड़ रुपये हो गया. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

सिद्धारमैया की डिमांड पूरी नहीं कर पाए विप्रो के अजीम प्रेमजी, बेंगलुरु में ट्रैफिक जाम को लेकर CM ने मांगी थी मदद

Published at : 27 Sep 2025 10:49 AM (IST)
Tags :
Upcoming IPO Tata Capital IPO Tata Capital IPO Size Tata Capital IPO Date
