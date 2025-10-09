Tata Capital IPO: शेयर मिला या नहीं? ऐसे चेक करें Tata Capital के IPO का अलॉटमेंट स्टेटस

Tata Capital IPO allotment status: टाटा कैपिटल लिमिटेड का 15,512 करोड़ रुपये का आईपीओ बुधवार, 8 अक्टूबर को बंद हो गया. यह इस साल अब तक का सबसे बड़ा इश्यू था. आईपीओ के लिए बोली लगाने के अंतिम दिन इसे 1.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला. इसके 33.34 करोड़ शेयरों के मुकाबले 65.19 करोड़ शेयरों के लिए बोली लगाई गई.

रिटेल निवेशकों से 1.10 गुना, गैर-संस्थागत निवेशकों (NIIs) से 1.98 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (QIBs) से 3.42 गुना सब्सक्रिप्शन हासिल हुआ. टाटा ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) टाटा कैपिटल ने आईपीओ के लिए शेयरों की कीमत 310 रुपये से 326 रुपये के बीच तय की थी. अब सभी की निगाहें आईपीओ के अलॉटमेंट पर टिकी हुई हैं, जो 9 अक्टूबर यानी कि आज होने वाला है. शेयरों की लिस्टिंग 13 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई दोनों पर होने की उम्मीद है.

अभी कितना है GMP?

ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल के आईपीओ के GMP में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जो पहले 30 रुपये के प्रीमियम से लुढ़ककर 2 अक्‍टूबर को 20 रुपये पर पहुंचा. अब यह महज 3.5 रुपये के प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है. ऐसे में टाटा कैपिटल के शेयर 329.5 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं, जो आईपीओ प्राइस से सिर्फ 1.07 परसेंट ही ज्यादा है. हालांकि, एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि जीएमपी (ग्रे मार्केट प्रीमियम) अस्थिर है और बाजार की धारणा में बदलाव के अधीन है.

ऑनलाइन कैसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस?

BSE

BSE पर टाटा कैपिटल आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए पहले इसकी वेबसाइट-https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर जाएं.

अब IPO सेक्शन में जाकर Equity' चुनें और फिर 'Tata Capital Ltd.' को सिलेक्ट करें.

यहां एप्लीकेशन नंबर या PAN नंबर डालर 'Search' पर क्लिक करें.

ऐसा करते ही स्‍क्रीन पर स्‍टेटस दिखाई देगा.

NSE

वहीं, NSE पर अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए इसकी वेबसाइट- https://www.nseindia.com/products/dynaContent/equities/ipos/ipo_login.jsp पर जाएं.

अब IPO वाले पेज पर जाकर 'Equity & SME IPO bid details' को सिलेक्ट करें.

'Select Symbol'वाले ऑप्शन में जाकर 'TATACAP' चुनें.

PAN और एप्लीकेशन नंबर डालकर पर 'Submit' बटन पर क्लिक करें. आपको आपका अलॉटमेंट स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा.

MUFG

आप चाहें तो पब्लिक इश्‍यू के रजिस्‍ट्रार MUFG इंटाइम इंडिया की वेबसाइट पर भी अलॉटमेंटस्टेटस चेक कर सकते हैं.

इसके लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://in.mpms.mufg.com/Initial_Offer/public-issues.html पर जाना होगा.

यहां पहले आप 'Tata Capital Limited' के ऑप्शन को सिलेक्ट करें.

अब अपना पैन या अकाउंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर या क्लाइंट ID डालें.

'Submit' पर क्लिक करने के साथ स्क्रीन पर अपना स्टेटस देखें.

