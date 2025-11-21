हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसपैसे रखे हैं ना तैयार? आज खुलने जा रहा है फार्मा कंपनी का IPO, दांव लगाने से पहले जानें GMP

पैसे रखे हैं ना तैयार? आज खुलने जा रहा है फार्मा कंपनी का IPO, दांव लगाने से पहले जानें GMP

Sudeep Pharma IPO: सुदीप फार्मा आज अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जो 25 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा. आईपीओ के लिए प्राइस लिमिट 563-593 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Nov 2025 09:10 AM (IST)
Preferred Sources

Sudeep Pharma IPO: वडोदरा बेस्ड फार्मा कंपनी सुदीप फार्मा (Sudeep Pharma IPO) का आईपीओ आज 21 नवंबर को खुल रहा है. इसके लिए निवेशक 25 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे. कंपनी का प्लान 95 करोड़ के फ्रेश इश्यू और 800 करोड़ के ऑफर-फॉर-सेल (OFS) के जरिए 895 करोड़ जुटाना है.

आईपीओ के लिए प्राइस लिमिट 563-593 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है, जिससे कंपनी की टॉप एंड पर वैल्यू लगभग 6,700 करोड़ रुपये हो जाएगी. आईपीओ में 25 शेयरों के लॉट के लिए बोली लगानी होगी, जिसके लिए निवेशकों को कम से कम 14,825 रुपये का निवेश करना होगा. 

कब अलॉट किए जाएंगे शेयर? 

आईपीओ के लिए शेयर 26 नवंबर को अलॉट किए जा सकते हैं, जबकि 28 नवंबर को इसके शेयर लिस्ट होंगे. ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और IIFL कैपिटल सर्विसेज बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं और MUFG इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है. IPO में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs), नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NIIs) और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RIIs) के लिए भी हिस्सा रिजर्व किया हुआ है.

कंपनी ने पहले ही एंकर निवेशकों से 268.5 करोड़ रुपये जुटा ली है, जिसमें SBI, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, एक्सिस, निप्पॉन, आदित्य बिड़ला और बंधन जैसे बड़े म्यूचुअल फंड्स ने हिस्सा लिया. मुकुल अग्रवाल (परम कैपिटल संशी फंड–I), मनोज गर्ग (व्हाइटओक), और प्रशांत जैन (3P इन्वेस्टमेंट) जैसे मार्की इन्वेस्टर्स ने भी एंकर के तौर पर इन्वेस्ट किया है. 

क्या करती है कंपनी? 

सुदीप फार्मा 1100 से ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस देती है, जिनमें फाइजर इंक, मैनकाइंड फार्मा, मर्क ग्रुप, अरोबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मास्युटिकल, IMCD एशिया Pte Ltd और डैनोन SA शामिल हैं. यह कंपनी बच्चों और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के लिए फूड-ग्रेड आयरन फॉस्फेट बनाती है, जिसकी जून 2025 तक कुल सालाना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 72,246 मीट्रिक टन है. 

कितना है GMP? 

सुदीप फार्मा के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में 19 परसेंट प्रीमियम पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं. अभी का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) 115 रुपये है, जो 708 रुपये पर शेयरों की लिस्टिंग का संकेत देता है. हालांकि, GMP सिर्फ मार्केट सेंटिमेंट का संकेत देते हैं और तेजी से बदल सकते हैं. 

 

 

 

 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 21 Nov 2025 09:10 AM (IST)
