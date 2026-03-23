ईरान वॉर के बीच यूएस प्रसिडेंट ट्रंप का एक ऐलान और गिर गए कच्चे तेल के 10 प्रतिशत दाम

Crude Oil Price Falls: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है. इसका सबसे ज्यादा असर एशिया में भारतीय मुद्रा पर देखने को मिल रहा है, जो डॉलर के मुकाबले गिरकर 94.01 के स्तर तक पहुंच गई है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

ईरान वॉर पर ट्रंप का बड़ा दावा

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ वार्ता जारी है और फिलहाल वहां के बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक यह जारी रहेगी. ऐसे में अगले पांच दिनों तक तेहरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया जाएगा.

ट्रंप के इस ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिससे वैश्विक बाजारों को कुछ राहत मिली है.

ईरान का बातचीत से इनकार

दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के विपरीत ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी कोई बातचीत अमेरिका के साथ शांति को लेकर नहीं की गई. साथ ही, तेहरान की तरफ से ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है.

गौरतलब है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान की लड़ाई के अब चार हफ्ते हो चुके हैं और कहीं से किसी तरह की शांति के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं. इस बीच, ईरान की तरफ से स्ट्रैट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की वजह से गैस और तेल की सप्लाई उस रूट से बंद है. ऐसे में वैश्विक ऊर्जा संकट की वजह से हड़कंप की स्थिति है. भारत पर भी इस संकट का असर देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें: तनाव से 13 लाख करोड़ स्वाहा, 73000 के नीचे आकर बंद हुआ सेंसेक्स, 601 अंक गिरा निफ्टी