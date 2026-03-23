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हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान वॉर के बीच यूएस प्रसिडेंट ट्रंप का एक ऐलान और गिर गए कच्चे तेल के 10 प्रतिशत दाम

ईरान वॉर के बीच यूएस प्रसिडेंट ट्रंप का एक ऐलान और गिर गए कच्चे तेल के 10 प्रतिशत दाम

Crude Oil Price: राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ वार्ता जारी है और फिलहाल वहां के बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक यह जारी रहेगी.

By : राजेश कुमार | Updated at : 23 Mar 2026 05:17 PM (IST)
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Crude Oil Price Falls: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है. इसका सबसे ज्यादा असर एशिया में भारतीय मुद्रा पर देखने को मिल रहा है, जो डॉलर के मुकाबले गिरकर 94.01 के स्तर तक पहुंच गई है. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है.

ईरान वॉर पर ट्रंप का बड़ा दावा

राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ वार्ता जारी है और फिलहाल वहां के बिजली संयंत्रों पर हमला नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि पिछले दो दिनों से बातचीत चल रही है और आने वाले कुछ दिनों तक यह जारी रहेगी. ऐसे में अगले पांच दिनों तक तेहरान के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया जाएगा.

ट्रंप के इस ऐलान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 10 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जिससे वैश्विक बाजारों को कुछ राहत मिली है.

ईरान का बातचीत से इनकार

दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे के विपरीत ईरान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसी कोई बातचीत अमेरिका के साथ शांति को लेकर नहीं की गई. साथ ही, तेहरान की तरफ से ट्रंप के दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है. 

गौरतलब है कि अमेरिका-इजरायल और ईरान की लड़ाई के अब चार हफ्ते हो चुके हैं और कहीं से किसी तरह की शांति के संकेत नहीं नजर आ रहे हैं. इस बीच, ईरान की तरफ से स्ट्रैट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की वजह से गैस और तेल की सप्लाई उस रूट से बंद है. ऐसे में वैश्विक ऊर्जा संकट की वजह से हड़कंप की स्थिति है. भारत पर भी इस संकट का असर देखा जा रहा है.  

ये भी पढ़ें: तनाव से 13 लाख करोड़ स्वाहा, 73000 के नीचे आकर बंद हुआ सेंसेक्स, 601 अंक गिरा निफ्टी

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 23 Mar 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Crude Oil Iran War
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