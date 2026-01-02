हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसStocks to watch today: आज इन शेयरों में हलचल की उम्मीद, लिस्ट में वोडाफोन आइडिया से लेकर कई बड़ी कंपनियों के नाम

Stocks to watch today: आज हफ्ते के आखिरी और नए साल के दूसरे कारोबारी दिन कई शेयर निवेशकों की फोकस में बने रहने वाले हैं. इनमें वोडाफोन आइडिया से लेकर ब्रिटानिया, ओला इलेक्ट्रिक जैसी कई कंपनियां हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 02 Jan 2026 08:52 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: GIFT निफ्टी और ग्लोबल इंडेक्स से मिल रहे संकेतों के आधार पर आज भारतीय शेयर बाजार के सपाट स्तर पर खुलने के आसार हैं. गुरुवार को साल के पहले दिन NSE निफ्टी 50 17 अंक या 0.06 परसेंट चढ़कर 26,147 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 32 अंक या 0.04 परसेंट फिसलकर 85,189 के लेवल पर कारोबार समेटा. आज शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, जिनमें वोडफोन आइडिया से लेकर ओला इलेक्ट्रिक तक के शेयर शामिल हैं. आइए इन पर एक नजर डालते हैं-

Vodafone Idea

वोडाफोन आइडिया के शेयर आज फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि कंपनी को अहमदाबाद GST कमिश्नर के ऑफिस से 637 करोड़ रुपये से GST पेनल्टी ऑर्डर मिला है. यह ऑर्डर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, 2017 की धारा 74 के तहत पास किया गया है.

Britannia Industries

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने भी हाल ही में जानकारी दी कि उसे CGST के प्रिंसिपल कमिश्नर और सेंट्रल एक्साइज, चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट के ऑफिस से एक ऑर्डर मिला है. कंपनी पर कारोबारी साल 2018-19 से 2023-24 तक बीते छह सालों में इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत फायदा उठाने के आरोप है. कंपनी को इसके मद्देनजर 108.50 करोड़ रुपये के टैक्स के साथ इतनी ही पेनल्टी और लागू इंटरेस्ट भी जमा करना होगा.

TVS Motors

टीवीएस मोटर के भी शेयर आज फोकस में बनी रहेगी. दिसंबर में इसका परफॉर्मेंस शानदार रहा. भारत के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E2W) मार्केट में 26 परसेंट की हिस्सेदारी के साथ यह सबसे आगे रहा. चेन्नई बेस्ड इस ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर ने दिसंबर में इलेक्ट्रिक स्कूटर के 25,039 यूनिट्स बेचे, जो पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 44 परसेंट ज्यादा है. E2W सेगमेंट में कंपनी का मार्केट शेयर भी दिसंबर 2024 में 24 परसेंट से थोड़ा बढ़कर दिसंबर 2025 में 26 परसेंट हो गया.

Bharat Electronics

नवरत्न डिफेंस कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) को 29 दिसंबर को 569 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं. गुरुवार, 1 जनवरी को BSE फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि इन ऑर्डरों में कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्टेंट फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम, अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और सर्विस शामिल हैं. हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि उसे ये ऑर्डर किस फर्म से मिले हैं.

NMDC

खनन क्षेत्र से जुड़ी इस सरकारी कंपनी ने  दिसंबर 2025 में 5.40 MT का प्रोडक्शन किया, जो दिसंबर 2024 में 4.71 MT से 14.7 परसेंट ज्यादा है. इनमें कर्नाटक से 1.52 MT और छत्तीसगढ़ से 3.88 MT का उत्पादन शामिल है. टोटल प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ की हिस्सेदारी 3.21 MT और कर्नाटक का योगदान 1.43 MT रहा. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 02 Jan 2026 08:41 AM (IST)
