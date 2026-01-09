हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रिलायंस से लेकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स... आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स, करा सकते हैं आपका अच्छा मुनाफा

रिलायंस से लेकर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स... आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स, करा सकते हैं आपका अच्छा मुनाफा

Stocks to watch today: रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर बजाज फनसर्व तक आज कई शेयर फोकस में रहेंगे. लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, एस्ट्रा माइकोवेव के नाम भी शामिल हैं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 09 Jan 2026 07:55 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch today: शेयर बाजार में आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है. इससे पहले गुरुवार को NSE निफ्टी 50 17 अंक या 0.06 परसेंट चढ़कर 26147 पर बंद हुआ, जबकि BSE सेंसेक्स 32 अंक या 0.04 परसेंट की गिरावट के साथ 85189 पर बंद हुआ. जहां तक रही आज के कारोबार की बात, तो आज ग्लोबल इंडेक्स, GIFT निफ्टी दोनों ही शेयर बाजार की सुस्त शुरुआत के संकेत दे रहे हैं. यहां कुछ शेयरों के नाम दिए जा रहे हैं, जिनमें आज ट्रेडिंग सेशन के दौरान हलचल दिख सकती है. 

रिलायंस इंडस्ट्रीज

मुकेश अंबानी की कंपनी Reliance Industries ने वेनेजुएला से तेल खरीदने की इच्छा जताई है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कॉम्प्लेस चलाने वाली कंपनी रिलायंस ने कहा है कि अगर कंपनी को गैर-अमेरिकी खरीदारों के लिए बेचने की इजाजत मिलती है, तो वह इसे खरीदने के बारे में सोच सकती है. कंपनी ने नियमों का पालन करते हुए वेनेजुएला से तेल खरीदने का जिक्र किया है. इसके चलते आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में हलचल दिख सकती है.

इरेडा

इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (IREDA) का लोन बुक लगातार बढ़ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 27.6 परसेंट की उछाल के साथ कारोबारी साल 2026 की तीसरी तिमाही में 87975 करोड़ रुपये हो गया. हालांकि यह आंकड़ा इस वित्तीय वर्ष की शुरुआती छह महीनों में लोन बुक में हुई 31 परसेंट की बढ़ोतरी से कुछ कम है. IREDA का डिस्बर्समेंट साल के पहले नौ महीनों में 44.5 परसेंट बढ़कर 24903 करोड़ रुपये हो गया, जबकि सैंक्शन में 29 परसेंट की वृद्धि हुई. पहली छमाही में ये दोनों मेट्रिक्स क्रमशः 54 परसेंट और 86 परसेंट बढ़े थे.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) ने कहा कि उसे 1 जनवरी, 2026 को अपनी पिछली घोषणा के बाद से 596 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं. इन ऑर्डरों में ड्रोन डिटेक्शन और जैमिंग सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन टर्मिनल, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, अपग्रेड, स्पेयर पार्ट्स और संबंधित सेवाएं शामिल हैं.

भारत फोर्ज

भारत फोर्ज (Bharat Forge) ने कहा कि उसने जर्मनी की कंपनी एजाइल रोबोट्स SE के साथ  एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत दोनों मिलकर AI-ऑपरेटेड रोबोटिक्स और इंटेलिजेंट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के सेगमेंट में रणनीतिक सहयोग की संभावना तलाशेंगे. इस दौरान इस डोमेन में भारत फोर्ज की काबिलियत और उसकी जानकारियों को एजाइल रोबोट्स के इंटेलिजेंट रोबोट और ऑटोमेशन सॉल्यूशन के साथ जोड़ा जाएगा.

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

35 NBFCs के खिलाफ RBI का तगड़ा एक्शन, नियमों का पालन न करने पर कैंसिल हुआ रजिस्ट्रेशन; देखें लिस्ट 

Published at : 09 Jan 2026 07:55 AM (IST)
