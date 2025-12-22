बिल्कुल न हटें नजर, आज फोकस में रहेंगे ये स्टॉक; इन वजहों से दिख सकती है बड़ी हलचल

Stocks to watch today: पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत पॉजिटिव नोट पर हुई. 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53 परसेंट चढ़कर 84,929.36 पर बंद हुआ. वहीं, 50 शेयरों वाले NSE निफ्टी ने 150.85 अंक या 0.58 परसेंट उछलकर 25,966.40 पर कारोबार खत्म किया.

कुल मिलाकर 19 दिसंबर को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी, जिससे इससे पहले के बीते चार दिनों का सिलसिला टूट गया. इस दौरान, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फिनसर्व जैसी कंपनियों के शेयरों ने अच्छा-खासा मुनाफा कमाया.

Tata Steel

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा स्टील (Tata Steel) ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद जानकारी दी कि इसने अपनी सब्सिडियरी T स्टील होल्डिंग्स (TSHP) के 148.8 करोड़ शेयर 150 मिलियन डॉलर (1,354.94 करोड़ रुपये) में खरीदे. टाटा स्टील ने शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद इसकी जानकारी दी.

इसके अलावा, कंपनी को CGST और सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, जमशेदपुर से एक ऑर्डर मिला है, जिसमें 493.35 करोड़ रुपये के टैक्स के साथ 638.82 करोड़ रुपये की पेनल्टी और टोटल टैक्स अमाउंट पर इंटरेस्ट का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है.

Tata Chemicals Ltd.

टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा केमिकल्स (Tata Chemicals) के भी शेयर आज फोकस में रहेंगे क्योंकि कंपनी की सब्सिडियरी टाटा केमिकल्स इंटरनेशनल ने सिंगापुर की कंपनी नोवाबाय के 100 परसेंट इक्विटी शेयर को खरीदने के लिए 25 मिलियन यूरो में खरीदने के लिए एक शेयर परचेज एग्रीमेंट (SPA) किया है. इसके चलते आज टाटा केमिकल्स के शेयरों में हलचल बढ़ सकती है. शुक्रवार को टाटा केमिकल्स के शेयर 1.88 परसेंट उछलकर 763 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे.

IRB Infrastructure Developers

IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के शेयर भी आज कारोबार के दौरान निवेशकों की नजर बनी रहेगी. दरअसल, कंपनी के बोर्ड ने हाल ही में अपग्रेडेशन, ऑपरेशन और मेनटेनेंस और प्रोजेक्ट को लागू करने और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट (प्राइवेट InvIT) के प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने के लिए रिलेटेड-पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को मंजूरी दी है. यह TOT-17 प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसे IRB हरिहर कॉरिडोर (प्रोजेक्ट SPV) के जरिए लागू किया गया है.

बोर्ड ने 13 जनवरी को TOT-17 प्रोजेक्ट के तहत NH-28 (नया NH-27) के लखनऊ-अयोध्या-गोरखपुर सेक्शन और लखनऊ-सुल्तानपुर (NH-731) के कॉरिडोर के लिए शेयरहोल्डर्स से मंजूरी मांगी है. साथ ही कंपनी नेतय तारीख से 20 साल की रेवेन्यू-लिंक्ड कंसेशन अवधि के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने पर सहमति जताई है, जिसकी अनुमानित कीमत 6,785 करोड़ रुपये तक है.

Vedanta

आज कारोबार के दौरान निवेशकों की नजर वेदांता के शेयरों पर भी रहेगी क्योंकि रेटिंग एजेंसी Fitch ने यूके बेस्ड Vedanta की पैरेंट कंपनी Vedanta Resources पर अपने आउटलुक को 'Stable' से बदलकर 'Positive' कर दिया है. रेटिंग एजेंसी ने यह फैसला बेहतर कमाई की उम्मीद, कर्ज में कमी और मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए लिया है. हालांकि, एजेंसी ने वेदांता रिर्सोसेज के लॉन्ग-टर्म फॉरेन करेंसी इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग को 'B+' पर ही बरकरार रखा है.

UltraTech Cement

देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी UltraTech Cement को GST विभाग से 782.2 करोड़ रुपये का GST डिमांड नोटिस मिला है. का नोटिस मिला है। कंपनी ने मामले की जांच करने और सही फोरम पर इसे चुनौती देने की बात कही है. यह ऑर्डर 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान GST के कथित शॉर्ट पेमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल जैसे कई और टेक्नीकल मुद्दों को लेकर मिला है.

Fortis Healthcare

Fortis Healthcare ने अपनी सब्सिडियरी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जरिए बेंगलुरु के यशवंतपुर में 125 बेड वाले पीपल ट्री हॉस्पिटल (PTHY) को खरीदने का करार किया है. यह सौदा TMI Healthcare Pvt. Ltd. की 100 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने के जरिए किया जाएगा. TMI वह एंटिटी है, जो पीपुल ट्री हॉस्पिटल को ऑपरेट करती है. यह सौदा 430 करोड़ रुपये में हुआ है.

इसके अलावा, 0.8 एकड़ के पास की एक जमीन भी खरीदी जाएगी ताकि आने वाले समय में इसे 300 से ज्यादा बेड तक बढ़ाया जा सके. अगले तीन सालों में बेड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इक्विपमेंट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सहित क्लिनिकल प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए 410 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश की भी योजना है.

Ola Electric

ओला इलेक्ट्रिक में इंजीनियर के. अरविंद की कथित आत्महत्या की जांच में कुछ अहम तथ्यों की पुष्टि हुई है. सुसाइड नोट पर मिला फिंगरप्रिंट अरविंद के फिंगरप्रिंट से मैच हुआ है. इससे कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर दबाव बढ़ सकता है.

