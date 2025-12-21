हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रैश हो गया यह स्मॉल कैप स्टॉक, 2 साल मल्टीबैगर रिटर्न देने के बाद अब औंधे मुंह गिरा शेयर

Small-cap stock: पिछले दो सालों से यह स्टॉक अपने निवेशकों को मालामाल बना रहा है. 2024 में इसने 190 परसेंट और 2023 में 163 परसेंट का जबरदस्त रिटर्न देकर अपने निवेशकों का भारी मुनाफा कराया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 21 Dec 2025 03:34 PM (IST)
Small-cap stock: रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी अनंत राज एस्टेट (Anant Raj Estate) के शेयरों का हाल बुरा चल रहा है. यह साल इस कंपनी के शेयरों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है क्योंकि हाल के सालों में हासिल की गई रिकॉर्ड ऊंचाइयों के बाद शेयरों में भारी गिरावट देखी जा रही है. इसके चलते यह पिछले छह सालों में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला स्टॉक बन गया है. 

पिछले दो सालों से यह स्टॉक अपने निवेशकों को मालामाल बना रहा है. 2024 में इसने 190 परसेंट और 2023 में 163 परसेंट का जबरदस्त रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है. हालांकि, 2025 में अनंत राज के शेयर भारी बिकवाली के चलते दबाव में आ गए और अब तक इसमें 35.5 परसेंट की गिरावट आई है.

इसी के साथ यह साल 2018 के बाद से सालाना अपनी सबसे बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहा है और तब से लेकर अब तक इसमें 49.3 परसेंट की गिरावट आ चुकी है. अनंत राज के शेयरों ने साल की शुरुआत ही कमजोर नोट के साथ की थी. शुरुआत के दो महीने में 2018 के बाद से कुल मिलाकर इसमें 46 परसेंट की गिरावट आई. हालांकि, अगले कुछ महीनों में रिकवरी भी हुई, लेकिन यह उछाल लंबे समय तक बरकरार नहीं रहा.  

जून 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक इसमें गजब का उछाल आया था. इस दौरान स्टॉक ने अपने निवेशकों को 1757 परसेंट का रिटर्न दिलाया था. अनंत राज 1970 के दशक से Delhi-NCR रीजन में रियल एस्टेट मार्केट का एक जाना-माना खिलाड़ी रहा है, जिसने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और किफायती आवास से लेकर होटल और IT पार्क तक सब कुछ डेवलप किया. 2021 में, कंपनी ने डेटा सेंटर के क्षेत्र में भी अपना दायरा बढ़ाया. 

अनंत राज के शेयर की कीमत में गिरावट का सिलसिला तब से शुरू हुआ, जब से चीन के सस्ते AI मॉडल DeepSeek ने मार्केट में एंट्री ली और कंपनी ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर खर्च को लेकर सवाल खड़े किए थे. इससे अनंत राज जैसे डेटा सेंटरों से जुड़े शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इसके अलावा, फंड जुटाने के लिए QIP (Qualified Institutions Placement) लाने के फैसले का भी कंपनी के शेयरों पर दबाव पड़ा. 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

इस पेनी स्टॉक ने कर दिया मालामाल! 12,200% रिटर्न से निवेशकों की बल्ले-बल्ले, जानें डिटेल 

Published at : 21 Dec 2025 03:34 PM (IST)
