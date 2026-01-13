Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stocks to Watch Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार का कारोबारी दिन उतार-चढ़ाव वाला रहा था. हालांकि, दिन की समाप्ति दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्सों ने हरे निशान पर की थी. अब निवेशकों की नजर मंगलवार 13 जनवरी के ट्रेडिंग डे पर हैं.

आज कुछ कंपनियों के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है. इन कंपनियों ने क्वार्टर रिजल्ट और कॉरपोरेट अपडेट्स की जानकारी दी है. आइए जानते है, इन कंपनियों के बारे में....

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) शेयर

मंगलवार के कारोबारी दिन टीसीएस के शेयरों में हलचल देखने को सकती है. कंपनी ने पिछले साल की नेट प्रॉफिट की तुलना में 14 फीसदी की गिरावट दर्ज की है. दिसंबर तिमाही में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 10,657 करोड़ रुपये रहा है. पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 12,380 करोड़ रुपये था.

हालांकि, कंपनी की बिक्री से होने वाली आमदनी में 5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. यह बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इसके साथ ही कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 11 रुपये प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम डिविडेंड और 46 रुपये प्रति शेयर का विशेष डिविडेंड देने का ऐलान किया है.

एचसीएल टेक्नोलॉजीज शेयर

13 जनवरी के कारोबारी दिन निवेशकों की नजर एचसीएल टेक के शेयरों पर रह सकती है. दिसंबर तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नेट प्रॉफिट में 11 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. इस तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4,076 करोड़ रुपये रहा. जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 4,591 करोड़ रुपये था.

हालांकि, रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है. वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में एचसीएल टेक्नोलॉजीज की आय में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है. यह आंकड़ा 33,872 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. साथ ही कंपनी ने शेयरधारकों के लिए 12 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा भी की है.

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज शेयर

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड को वसई-विरार नगर निगम से नगरपालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े तीन बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं. ये सभी ऑर्डर मिलाकर करीब 275 करोड़ रुपये के हैं. जिन्हें कंपनी अगले पांच सालों में पूरा करेगी. इन प्रोजेक्ट्स के तहत कंपनी को सफाई, कचरा संग्रह और उसके सही तरीके से निपटान से जुड़ी सेवाएं देनी हैं.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

