हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटशेयर है या सोने की खजाना? 5 साल में 1 लाख का बना दिया 1.14 करोड़, 9 महीने में 11300% रिटर्न

शेयर है या सोने की खजाना? 5 साल में 1 लाख का बना दिया 1.14 करोड़, 9 महीने में 11300% रिटर्न

नौ साल पहले इस कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ ₹12.50 थी, जबकि आज यह बढ़कर ₹1,425 तक पहुंच गई है. यानी, इसने महज 9 साल में करीब 11,300% का रिटर्न दिया है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 10 Oct 2025 06:51 PM (IST)
Preferred Sources

Multibagger Stocks: फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स (Fredun Pharmaceuticals) ने पिछले कुछ वर्षों में निवेशकों को हैरान कर देने वाला रिटर्न दिया है. यह फार्मा सेक्टर की मल्टीबैगर कंपनियों में से एक बन गई है. नौ साल पहले इस कंपनी के शेयर की कीमत सिर्फ 12.50 रुपये थी, जबकि आज यह बढ़कर 1,425 रुपये तक पहुंच गई है. यानी, इसने महज 9 साल में करीब 11,300% का रिटर्न दिया है. हाल के छह महीनों में भी इस शेयर में जबरदस्त तेजी देखी गई है.

क्या करती है कंपनी?

फ्रेडुन फार्मास्युटिकल्स एक भारतीय फार्मूलेशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी. कंपनी की मौजूदगी लैटिन अमेरिका, साउथ-ईस्ट एशिया, सीआईएस देशों, अफ्रीका और MENA (मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका) तक फैली हुई है. यह कंपनी दवाओं के साथ-साथ हाल ही में पेट टेक प्लेटफॉर्म “Wagr” का अधिग्रहण कर भारत का पहला न्यूट्रल ऑनलाइन पेट मार्केटप्लेस शुरू करने की दिशा में भी कदम बढ़ा चुकी है.

अगर किसी निवेशक ने 5 साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपये का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू 1.14 करोड़ रुपये तक पहुंच गई होती. इस तरह, यह स्टॉक निवेशकों के लिए वेल्थ क्रिएशन मशीन साबित हुआ है.

वित्तीय स्थिति और शेयरहोल्डिंग

प्रमोटर होल्डिंग (जून 2025): 48.93%
पब्लिक होल्डिंग: 51.07%
बैंक ऑफ इंडिया के पास कंपनी के 1.59% (75,000 शेयर) हैं.

कंपनी के शेयर ने 2018 में सबसे अधिक 223% की वार्षिक बढ़त दर्ज की थी. अगर 2025 में भी यह शेयर इसी रफ्तार से आगे बढ़ता है, तो यह 2020 के बाद का सबसे मजबूत वित्तीय वर्ष साबित हो सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 10 Oct 2025 06:27 PM (IST)
Tags :
Fredun Pharmaceuticals Fredun Pharmaceuticals Share
