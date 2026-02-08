हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए Amazon के शेयर, निवेशकों को किस बात का सता रहा डर?

आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए Amazon के शेयर, निवेशकों को किस बात का सता रहा डर?

Amazon shares crash: ई-कॉमर्स सेक्टर की अमेरिकी कंपनी Amazon Inc के शेयरों का शुक्रवार को बुरा हाल हुआ. कारोबार शुरू होते ही इसमें जबरदस्त देखी गई.

By : अरिजीता सेन | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 08 Feb 2026 08:25 AM (IST)
Amazon shares crash: ई-कॉमर्स से जुड़ी दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) के शेयर इन दिनों गोते खा रहे हैं. चौथी तिमाही में मिली-जुली कमाई और 2026 के लिए खर्च के अनुमान को 200 बिलियन डॉलर करने की घोषणा के तुरंत बाद शुक्रवार को Nasdaq में ट्रेडिंग सेशन के दौरान Amazon Inc के शेयर तेजी से गिर गए.

पिछले सेशन में 4.4 परसेंट से ज्यादा की गिरावट के बाद शुक्रवार को ये 200.70 डॉलर पर गैप-डाउन के साथ खुले और देखते ही देखते 200.30 डॉलर के इंट्राडे लो पर पहुंच गए. यह पिछले बंद भाव 222.70 डॉलर से लगभग 10 परसेंट कम है. 

क्यों घबराएं अमेजन के निवेशक? 

शुक्रवार का यह इंट्राडे लो मई 2025 के बाद से सबसे कम है. इसके बाद साल 2026 में अमेजन के शेयरों में अब तक 12.5 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है. ​​ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेजन ने साल 2026 में 200 अरब डॉलर खर्च का अनुमान लगाया है. इस रकम का कुछ हिस्सा डेटा सेंटर,  चिप्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे.

इससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है कि AI पर लगाया गया इतना बड़ा दांव लंबे समय तक मुनाफा नहीं देगा. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी जेसी ने कहा कि अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा, जिसमें से अधिकांश AI वर्कलोड के लिए अलॉट किए जाएंगे. 

इन कंपनियों के भी शेयर गिरे

अधिक खर्च का मुनाफे पर असर पड़ने की उम्मीद है. Amazon ने चालू तिमाही के लिए ऑपरेटिंग इनकम 16.5 डॉलर से 21.5 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया है, जबकि बाजार को 22.2 बिलियन डॉलर की उम्मीद थी. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और अल्फाबेट इंक जैसी कई बड़ी टेक कंपनियों ने भी AI पर उम्मीद से कहीं ज्यादा खर्च बढ़ा दिया है. इसके चलते इनके शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों का मानना है कि AI की डिमांड को देखते हुए उस पर इतना बड़ा दांव लगाने की बात को सही नहीं ठहराया जा सकता. 

 

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Published at : 08 Feb 2026 08:25 AM (IST)
Artificial Intelligence Amazon Share Amazon Inc Amazon Shares Crash
