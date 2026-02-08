आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए Amazon के शेयर, निवेशकों को किस बात का सता रहा डर?

Amazon shares crash: ई-कॉमर्स से जुड़ी दिग्गज कंपनी अमेजन (Amazon) के शेयर इन दिनों गोते खा रहे हैं. चौथी तिमाही में मिली-जुली कमाई और 2026 के लिए खर्च के अनुमान को 200 बिलियन डॉलर करने की घोषणा के तुरंत बाद शुक्रवार को Nasdaq में ट्रेडिंग सेशन के दौरान Amazon Inc के शेयर तेजी से गिर गए.

पिछले सेशन में 4.4 परसेंट से ज्यादा की गिरावट के बाद शुक्रवार को ये 200.70 डॉलर पर गैप-डाउन के साथ खुले और देखते ही देखते 200.30 डॉलर के इंट्राडे लो पर पहुंच गए. यह पिछले बंद भाव 222.70 डॉलर से लगभग 10 परसेंट कम है.

क्यों घबराएं अमेजन के निवेशक?

शुक्रवार का यह इंट्राडे लो मई 2025 के बाद से सबसे कम है. इसके बाद साल 2026 में अमेजन के शेयरों में अब तक 12.5 परसेंट तक की गिरावट आ चुकी है. ​​ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अमेजन ने साल 2026 में 200 अरब डॉलर खर्च का अनुमान लगाया है. इस रकम का कुछ हिस्सा डेटा सेंटर, चिप्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे.

इससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है कि AI पर लगाया गया इतना बड़ा दांव लंबे समय तक मुनाफा नहीं देगा. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंडी जेसी ने कहा कि अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाएगा, जिसमें से अधिकांश AI वर्कलोड के लिए अलॉट किए जाएंगे.

इन कंपनियों के भी शेयर गिरे

अधिक खर्च का मुनाफे पर असर पड़ने की उम्मीद है. Amazon ने चालू तिमाही के लिए ऑपरेटिंग इनकम 16.5 डॉलर से 21.5 अरब डॉलर रहने का अनुमान लगाया है, जबकि बाजार को 22.2 बिलियन डॉलर की उम्मीद थी. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प और अल्फाबेट इंक जैसी कई बड़ी टेक कंपनियों ने भी AI पर उम्मीद से कहीं ज्यादा खर्च बढ़ा दिया है. इसके चलते इनके शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई. निवेशकों का मानना है कि AI की डिमांड को देखते हुए उस पर इतना बड़ा दांव लगाने की बात को सही नहीं ठहराया जा सकता.

