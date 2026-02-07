हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसहो जाएं अलर्ट: देश के बजट के लगभग AI पर खर्च कर रहीं 4 चार बड़ी टेक कंपनियां, अब आगे क्या?

हो जाएं अलर्ट: देश के बजट के लगभग AI पर खर्च कर रहीं 4 चार बड़ी टेक कंपनियां, अब आगे क्या?

Artificial Intelligence: Amazon, Google, Meta और Microsoft जैसी चार बड़ी टेक कंपनियां 2026 में AI और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर खुलकर पैसा कर रही हैं. यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है.

By : अरिजीता सेन | Updated at : 07 Feb 2026 07:31 AM (IST)
Preferred Sources

Artificial Intelligence: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे-धीरे अपने पैर पसारता जा रहा है. कंपनियां इसे तेजी से अपनाने पर जोर दे रही हैं. इसी क्रम में Amazon, Google, Meta और Microsoft जैसी चार बड़ी टेक कंपनियां 2026 में AI और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर 650 बिलियन डॉलर खर्च करने वाली है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है.

यह हैरान कर देने वाली बात इसलिए है क्योंकि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश का आम बजट पेश किया, जिसमें पूरे देश के विकास के लिए कुल खर्च लगभग 670 बिलियन डॉलर तय किया गया. यानी कि इससे साफ है कि सरकार पूरे देश के लिए साल भर के बजट पर जितना खर्च कर रही है, उतना ही लगभग टेक कंपनियां AI पर लुटा रही हैं.  

AI को अपनाने की चल रही पूरी तैयारी

हाल ही में इन सभी बड़ी कंपनियों ने अपने-अपने फाइनेंशियल नतीजों के बारे में बताया, जिसमें अपने आने वाले खर्च का कोई जिक्र ही नहीं किया. गूगल ने कुछ दिन पहले सिर्फ इतना कहा था कि 2026 में उसका खर्च लगभग 185 बिलियन डॉलर होगा. इसके कुछ दिन बाद अमेजन ने बताया कि उसका टोटल खर्च इस साल 200 बिलियन डॉलर बैठेगा. मेटा ने अपना खर्च लगभग 135 बिलियन डॉलर बताया. माइक्रोसॉफ्ट के लिए यह  आंकड़ा लगभग 120 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है. 

इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा सीधे AI इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च किया जाएगा, जिसमें बड़े डेटा सेंटर, हाई-एंड सर्वर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स और स्पेशलाइज्ड चिप्स शामिल होंगे.

धड़ाधड़ काम से निकाले जा रहे लोग

टेक कंपनियों में छंटनी होने की खबरें पिछले कुछ समय से सामने आ रही हैं. हाल ही में Amazon ने अपने करीब 16000 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाया. पिछले साल Microsoft ने 9000 कर्मचारियों को निकाला था. Meta ने भी अपने रियलिटी लैब में 10 परसेंट वर्कर्स की नौकरी पर कैंची चलाया है. इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं कंपनियां अपनी लागत कम करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर वर्कर्स को निकाल रही हैं ताकि AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्च करने में मदद मिले. 

ये भी पढ़ें:

कॉल सेंटर में काम करने वाले हो जाएं अलर्ट, IBM के CEO ने दे दी चेतावनी; जानें क्या है मामला? 

About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
Read
Published at : 07 Feb 2026 07:17 AM (IST)
Tags :
Microsoft Artificial Intelligence Amazon Google Meta
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
महाराष्ट्र
अमरावती मेयर चुनाव में बदले सियासी समीकरण! AIMIM कॉर्पोरेटर के समर्थन से जीती BJP, अब हुआ एक्शन
अमरावती मेयर चुनाव में बदले सियासी समीकरण! AIMIM कॉर्पोरेटर के समर्थन से जीती BJP, अब हुआ एक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Parliament Budget Session: वेल में नारेबाजी और निलंबित सांसदों का प्रदर्शन | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्यों ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा ? |Ghooskhor Pandat Controversy
Bharat Ki Baat: 2047 की बात...1947 की तरफ चले! | Dewa Sharif Barabanki | UP News
Sandeep Chaudhary: पहले युवराज, अब कमल...सड़क-सड़क मौत का दलदल! | Janakpuri Biker Death
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
महाराष्ट्र
अमरावती मेयर चुनाव में बदले सियासी समीकरण! AIMIM कॉर्पोरेटर के समर्थन से जीती BJP, अब हुआ एक्शन
अमरावती मेयर चुनाव में बदले सियासी समीकरण! AIMIM कॉर्पोरेटर के समर्थन से जीती BJP, अब हुआ एक्शन
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
टी20 वर्ल्ड कप से कुछ घंटे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, यह खिलाड़ी विश्वकप से बाहर
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
जनरल नॉलेज
Wine Benefits: क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
नौकरी
BOB IT Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget