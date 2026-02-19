हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market News: यूएस-ईरान वॉर के डर से 7.55 लाख करोड़ स्वाहा, 1200 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक

Stock Market News: यूएस-ईरान वॉर के डर से 7.55 लाख करोड़ स्वाहा, 1200 अंक से ज्यादा गिरा सेंसेक्स, तीन दिनों की तेजी पर ब्रेक

Stock Market News Today: भारतीय बाजारों पर वैश्विक संकेतों का सीधा असर पड़ता है. फिलहाल निवेशक भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर और ब्याज दरों की दिशा को लेकर सतर्क हैं.

By : राजेश कुमार | Updated at : 19 Feb 2026 03:56 PM (IST)
Stock Market News: तीन दिनों की तेजी के बाद हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार में अचानक ब्रेक लग गया. शुरुआती बढ़त के बावजूद बैंकिंग, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिससे निवेशकों को करीब 7.55 लाख करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ. इंट्रा डे में सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट आयी और यह 1400 अंक तक नीचे चला गया. हालांकि, बाजार बंद होने से पहले सेंसेक्स में 1236 अंक की गिरावट दर्ज हुई और यह 82,498 के स्तर पर चला गया.

वहीं NIFTY 50 भी लगभग 400 अंक (करीब 1%) फिसलकर 25,400 पर पहुंच गया. हालांकि, बाद में यह 25,454 के स्तर पर बंद हुआ. बीएसई पर कुल मार्केट कैप घटकर लगभग 464 लाख करोड़ रुपये के आसपास आ गया.

किन शेयरों में रही सबसे ज्यादा गिरावट?

हैवीवेट शेयरों में बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा. Reliance Industries HDFC Bank ICICI Bank Kotak Mahindra Bank Larsen & Toubro इसके अलावा Hindustan Unilever और ITC Limited में भी कमजोरी रही. हालांकि आईटी सेक्टर से कुछ सहारा मिला और Infosys तथा Tata Consultancy Services के शेयरों में मामूली तेजी देखी गई, लेकिन यह बाजार को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं थी.

भारतीय बाजारों पर वैश्विक संकेतों का सीधा असर पड़ता है. फिलहाल निवेशक भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर और ब्याज दरों की दिशा को लेकर सतर्क हैं. अनिश्चितता के दौर में निवेशक जोखिम वाले एसेट (जैसे इक्विटी) से पैसा निकालकर सुरक्षित माने जाने वाले निवेश विकल्पों जैसे सोना और सरकारी बॉन्ड की ओर रुख करते हैं.

इससे उभरते बाजारों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर दबाव बढ़ जाता है. कुल मिलाकर, वैश्विक अस्थिरता और हैवीवेट शेयरों में बिकवाली ने बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा दिया. एशियाई बाजारों में मजबूती का रुख देखने को मिला. दक्षिण कोरिया का KOSPI लगभग तीन प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि जापान का Nikkei 225 करीब एक प्रतिशत चढ़ा.

गिरावट की वजह क्या रही?

हांगकांग और चीन के बाजार चंद्र नववर्ष अवकाश के कारण बंद रहे. अमेरिकी शेयर बाजार भी बुधवार को बढ़त के साथ बंद हुए, जिससे वैश्विक निवेश धारणा को समर्थन मिला. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय मानक Brent Crude 0.37 प्रतिशत बढ़कर 70.61 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। घरेलू बाजार में संस्थागत निवेशकों की गतिविधि सकारात्मक रही.

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को लिवाल रहे और उन्होंने 1,154.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने भी 440.34 करोड़ रुपये की खरीदारी की. यानी वैश्विक संकेतों और संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से बाजार में सकारात्मक माहौल बना रहा.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Published at : 19 Feb 2026 03:24 PM (IST)
Stock Market SENSEX
