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हिंदी न्यूज़बिजनेसGold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आज आपको इन्हें खरीदने के लिए कितना पैसा करना होगा खर्च

Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आज आपको इन्हें खरीदने के लिए कितना पैसा करना होगा खर्च

घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है?

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 26 Mar 2026 12:13 PM (IST)
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Gold Silver Price Today: घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद भी सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्ड हाई से गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है?

चांदी की कीमत

दिल्ली में चांदी का भाव लगभग 2,34,474 रुपये प्रति किलो है, जबकि मुंबई में यह करीब 2,34,708 रुपये प्रति किलो की रेट पर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में चांदी की कीमत 2,36,584 रुपये और कोलकाता में लगभग 2,36,349 रुपये के आसपास बनी हुई है. 

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,47,040 रुपए
22 कैरेट - 1,34,800 रुपए
18 कैरेट - 1,10,320 रुपए

मुंबई में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,890 रुपए
22 कैरेट - 1,34,650 रुपए
18 कैरेट - 1,10,170 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,130 रुपए
22 कैरेट - 1,36,700 रुपए
18 कैरेट - 1,14,100 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,890 रुपए
22 कैरेट - 1,34,650 रुपए
18 कैरेट - 1,10,170 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,940 रुपए
22 कैरेट - 1,34,700 रुपए
18 कैरेट - 1,10,220 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,47,040 रुपए
22 कैरेट - 1,34,800 रुपए
18 कैरेट - 1,10,320 रुपए

पटना में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,940 रुपए
22 कैरेट - 1,34,700 रुपए
18 कैरेट - 1,10,220 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम  (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,890 रुपए
22 कैरेट - 1,34,650 रुपए
18 कैरेट - 1,10,170 रुपए

निवेश के साथ भावनाओं से जुड़ा सोना-चांदी

भारत में सोना-चांदी सिर्फ एक निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. शादी-ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना एक परंपरा जैसा माना जाता है. जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है.

इसके साथ ही लोग सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में यह आर्थिक सहारा बनता है. वैश्विक अनिश्चितता के समय सोने और चांदी सुरक्षित निवेश के तौर पर लोगों की पसंद बनते हैं. यही वजह है कि भारतीय परिवारों में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं, बल्कि इसे एक भरोसेमंद संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है.

यह भी पढ़ें: रिटायरमेंट के बाद नहीं चाहिए टेंशन तो अपनाएं ये आसान टिप्स, ऐसे करेंगे प्लानिंग तो नहीं होगी कोई परेशानी; जानिए डिटेल 

 

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 12:13 PM (IST)
Tags :
Gold Silver Price Today Gold Silver Rate 26 March
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