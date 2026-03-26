सोने-चांदी की कीमत आज घटी या बढ़ी? जानिए आज आपको इन्हें खरीदने के लिए कितना पैसा करना होगा खर्च

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Gold Silver Price Today: घरेलू बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. मिडिल ईस्ट तनाव के बावजूद भी सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्ड हाई से गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं, आज आपके शहर में सोने-चांदी का ताजा भाव क्या है?

चांदी की कीमत

दिल्ली में चांदी का भाव लगभग 2,34,474 रुपये प्रति किलो है, जबकि मुंबई में यह करीब 2,34,708 रुपये प्रति किलो की रेट पर बिक रहा है. वहीं चेन्नई में चांदी की कीमत 2,36,584 रुपये और कोलकाता में लगभग 2,36,349 रुपये के आसपास बनी हुई है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,47,040 रुपए

22 कैरेट - 1,34,800 रुपए

18 कैरेट - 1,10,320 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,890 रुपए

22 कैरेट - 1,34,650 रुपए

18 कैरेट - 1,10,170 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,49,130 रुपए

22 कैरेट - 1,36,700 रुपए

18 कैरेट - 1,14,100 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,890 रुपए

22 कैरेट - 1,34,650 रुपए

18 कैरेट - 1,10,170 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,940 रुपए

22 कैरेट - 1,34,700 रुपए

18 कैरेट - 1,10,220 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,47,040 रुपए

22 कैरेट - 1,34,800 रुपए

18 कैरेट - 1,10,320 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,940 रुपए

22 कैरेट - 1,34,700 रुपए

18 कैरेट - 1,10,220 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,46,890 रुपए

22 कैरेट - 1,34,650 रुपए

18 कैरेट - 1,10,170 रुपए

निवेश के साथ भावनाओं से जुड़ा सोना-चांदी

भारत में सोना-चांदी सिर्फ एक निवेश का माध्यम नहीं है, बल्कि लोगों की भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. शादी-ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना एक परंपरा जैसा माना जाता है. जो बहुत पुराने समय से चली आ रही है.

इसके साथ ही लोग सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर भी देखते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में यह आर्थिक सहारा बनता है. वैश्विक अनिश्चितता के समय सोने और चांदी सुरक्षित निवेश के तौर पर लोगों की पसंद बनते हैं. यही वजह है कि भारतीय परिवारों में सोना सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं, बल्कि इसे एक भरोसेमंद संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है.

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