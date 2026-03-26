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हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान वॉर के बीच बड़ा झटका, 5 रु. महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल पर बढ़ा 3 रु., जानें शहरवार क्या है नए रेट्स

ईरान वॉर के बीच बड़ा झटका, 5 रु. महंगा हुआ पेट्रोल, डीजल पर बढ़ा 3 रु., जानें शहरवार क्या है नए रेट्स

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच झटका देने वाली खबर सामने आयी है. न्यारा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है. पेट्रोल पर 5 रुपये 30 पैसे जबकि डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है.

By : राजेश कुमार | Updated at : 26 Mar 2026 12:46 PM (IST)
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Petrol & Diesel Price Hike: मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच एक झटका देने वाली खबर सामने आई है. देश की बड़ी निजी ईंधन रिटेलर कंपनी नायरा एनर्जी ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. कंपनी ने पेट्रोल के दाम में 5.30 रुपये प्रति लीटर और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है, जिससे आम लोगों पर महंगाई का दबाव और बढ़ने की आशंका है. 

शहरवार पेट्रोल की कीमतें इस प्रकार हैं- हैदराबाद में 107.46 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 105.41 रुपये, मुंबई में 103.54 रुपये, बेंगलुरु में 102.92 रुपये, भुवनेश्वर में 101.19 रुपये, चेन्नई में 100.80 रुपये, नोएडा में 95.16 रुपये और गुरुग्राम में 95.57 रुपये प्रति लीटर.

वहीं डीजल की कीमतों की बात करें तो हैदराबाद में 95.70 रुपये प्रति लीटर, भुवनेश्वर में 92.77 रुपये, चेन्नई में 92.39 रुपये, कोलकाता में 92.02 रुपये, बेंगलुरु में 90.99 रुपये, मुंबई में 90.03 रुपये, नोएडा में 88.31 रुपये और गुरुग्राम में 88.03 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है.

न्यारा एनर्जी (Nayara Energy) के देशभर में करीब 6,500 से ज्यादा पेट्रोल पंप (रिटेल आउटलेट) हैं. यह भारत में प्राइवेट सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी और रिटेल नेटवर्क कंपनी है.

बढ़ गया महंगाई का खतरा?

ईरान वॉर के बीच नायरा एनर्जी की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय पर की गई है, जब इससे पहले सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) से लेकर भारत पेट्रोलियम तक प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ा चुकी हैं. 

इसके साथ ही औद्योगिक डीजल के रेट्स में भी इजाफा किया गया है, जिससे इंडस्ट्री पर लागत का दबाव और बढ़ने की आशंका है. बढ़ी हुई कीमतों के बाद गुरुवार को हैदराबाद में पेट्रोल 107.46 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार बिक रहा है. ईरान वॉर के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से भारत समेत कई देशों के सामने ऊर्जा संकट गहरा गया है.

एलपीजी की भी किल्लत

ईंधन की कमी की खबरों के बीच देश के कई शहरों में लोग पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं. वहीं, एलपीजी की किल्लत के कारण कमर्शियल गैस सप्लाई में कटौती की गई है, जिससे इस सेक्टर में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गैस के लिए लंबी लाइनें देखी जा रही हैं.

अमेरिका के शांति प्रस्ताव को खारिज कर चुके तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत, पाकिस्तान और अन्य तीन देशों को गुजरने की अनुमति दे दी है. माना जा रहा है कि इस छूट से भारत को ऊर्जा संकट से निपटने में कुछ राहत मिल सकती है और आपूर्ति व्यवस्था को आंशिक रूप से स्थिर करने में मदद मिलेगी.

ये भी पढ़ें: खत्म होगा संकट? चीन जा रहे LPG टैंकर भारत के लिए रवाना, 8 साल में पहली बार ईरान से आ रही खेप

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 26 Mar 2026 12:06 PM (IST)
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Petrol Hike Diesel Hike
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