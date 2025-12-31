Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे कारोबारी सेशन 31 दिसंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 118.50 अंक या 0.14 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,793.58 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 32.20 अंक या 0.12 फीसदी उछलकर 25,971.05 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 216 अंक की तेजी के साथ 84,891 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 70 अंक उछलकर 26,009 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट और ट्रेंट

बीएसई के टॉप लूजर

महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, टीसीएस और इटरनल

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 30 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 20.46 अंक या 0.02 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,675.08 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 3.25 अंक या 0.01 प्रतिशत फिसलकर 25,938.85 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो इटरनल, एचसीएल टेक, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट रहे थे.

निफ्टी आईटी, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी स्मॉलकैप के शेयरों में गिरावट थी. निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 12 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 18 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

