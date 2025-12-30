Stock Market Today: शेयर मार्केट हुआ धड़ाम; सेंसेक्स 202 अंक फिसला, निफ्टी 25,883 के नीचे
भारतीय शेयर मार्केट में 30 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी सेशन 30 दिसंबर, मंगलवार के कारोबारी दिन की शुरुआत निगेटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 लाल निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 94.55 अंक या 0.11 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,600.99 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 1.20 अंक फिसलकर 25,940.90 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 204 अंक की गिरावट के साथ 84,491 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 56 अंक फिसलकर 25,886 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, अडानीपोर्ट और रिलायंस
बीएसई के टॉप लूजर
इटरनल, टाटा स्टील, इंडिगो और एचसीएलटेक
सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?
सोमवार 29 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स लाल निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 345.91 अंक या 0.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 84,695.54 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 100.20 अंक या 0.38 प्रतिशत फिसलकर 25,942.10 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से टाटा स्टील, एशियन पेंट, इटरनल, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो अडानी पोर्ट, एचसीएलटेक, पावरग्रिड, ट्रेंट और भारती एयरटेल रहे थे.
निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी 100, निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप के शेयरों में गिरावट थी. निफ्टी एफएमसीजी के शेयरों में तेजी दर्ज की गई थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 7 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 23 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
