Multibagger stock: भारतीय शेयर बाजार में आखिरी चार ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों ही लाल निशान पर बंद हो रहे हैं. हालांकि, इस कमजोर बाजार संकेत के बीच सोमवार के कारोबारी सेशन में एक मल्टीबैगर स्टॉक ने निवेशकों को तगड़ा रिटर्न कमाने का अवसर दिया.

मल्टीबैगर स्टॉक ए-1 लिमिटेड के शेयर 5 फीसदी उछलकर 1840.90 रुपये पर बंद हुए. खास बात यह है कि कंपनी के शेयरों ने पिछले 5 साल में करीब 3100 फीसदी का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है. अब कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देते हुए 3:1 के रेशियो में बोनस शेयर देने का ऐलान किया है.

यानी निवेशकों को हर 1 शेयर पर 3 बोनस शेयर मिलेंगे. इसके साथ ही कंपनी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांटने (स्टॉक स्प्लिट) की भी तैयारी कर रही है. जिससे यह स्टॉक निवेशकों के बीच और ज्यादा आकर्षक बन सकता हैं. आइए जानते हैं, शेयर बाजार में कंपनी का हाल....

शेयरों में आई तेजी की वजह

कंपनी की ओर से 3:1 बोनस इश्यू और 10:1 स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट की घोषणा कर दी गई है. 31 दिसंबर 2025 को बोनस इश्यू का रिकॉर्ड डेट तय किया गया है. इस दौरान कंपनी निवेशकों को 1 इक्विटी शेयर पर 3 बोनस इक्विटी शेयर देगी.

वहीं स्टॉक स्प्लिट के लिए 8 जनवरी 2026 को रिकॉर्ड डेट तय किया है. इन दोनों खबर का असर कंपनी के शेयरों पर देखने को मिला है.

शेयरों ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न

आखिरी छह महीनों में ए-1 लिमिटेड के शेयरों ने 178.40 फीसदी का जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. वहीं, पिछले एक साल में यह आंकड़ा 358.28 फीसदी रहा है. अगर पिछले पांच साल की बात करें तो ए-1 लिमिटेड के शेयरों ने निवेशकों को करीब 3,100 फीसदी का तगड़ा रिटर्न दिया है.

बीएसई पर कंपनी का हाल

सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई पर कंपनी के शेयर 5 प्रतिशत या 87.65 रुपये की तेजी के साथ 1840.90 रुपये पर कारोबार करते हुए बंद हुए थे. कारोबारी दिन के दौरान शेयर का हाई लेवल 1840.90 रुपये रहा था.

कंपनी शेयरों के 52 सप्ताह के हाई लेवल की बात करें तो, इस दौरान शेयरों ने 2816.55 रुपये का आंकड़ा छूआ था. वहीं, 52 सप्ताह का लो लेवल 385 रुपये था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

