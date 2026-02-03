Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार, 3 फरवरी की शुरुआत पॉजिटव रही. प्री मार्केट ओपनिंग में भी शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. आज प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 3656.74 अंक या 4.48 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,323.20 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 1219.65 अंक या 4.86 फीसदी उछलकर 26,308.05 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:25 बजे तक, सेंसेक्स 2407 अंक की तेजी के साथ 84,073 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 760 अंक उछलकर 25,848 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

अडानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, एटरनल, रिलांयस और इंडिगो

सोमवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार, 2 फरवरी वाले कारोबारी दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 943.52 अंक या 1.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 81,666.46 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 262.95 अंक या 1.06 प्रतिशत उछलकर 25,088.40 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, अडानी पोर्ट, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिगो टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एक्सिस बैंक, टाइटन, टीसीएस और ट्रेंट रहे थे. निफ्टी मिडकैप 100, निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी.

वहीं निफ्टी आईटी के शेयरों में गिरावट थी. सोमवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 25 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 5 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

