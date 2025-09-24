Stock Market Today: दलाल स्ट्रीट पर जबरदस्त बिकवाली और मुनाफावसूली के बीच हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है. सुबह करीब साढ़े नौ बजे बीएसई पर 30 अंकों वाला सेंसेक्स बुधवार 24 सितंबर 2025 को 309 अंक नीचे फिसलकर 81,792.86 पर कारोबार कर रहा था. लेकिन बाद में यह और 350 अंक नीचे चला गया. जबकि एनएसई पर निफ्टी-50 भी 100 अंक लुढ़ककर 25,100 के नीचे खुला है. हालांकि एसबीआई के शेयर में 1 प्रतिशत की उछाल देखी जा रही है.

उछले एसबीआई और ट्रेंट के शेयर

आज निफ्टी-50 पर जिन स्टॉक्स में सुस्ती देखी जा रही है, वो हैं हीरो मोटरकॉर्प, टाटा मोटर्स, टेक महिंद्रा, विप्रो और बजाज ऑटो. टॉप लूजर्स में आईसीआईसीआई बैंक और एयरटेल के शेयर हैं. हालांकि दूसरी ओर एसबीआई, ट्रेंट, एशियन पेंट्स, मारुति और ओएनजीसी के शेयर टॉप गेनर्स में बने हुए हैं.

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट डॉक्टर वीके विजयकुमार का कहना है कि हाल में यूएस फेड चीफ के इन्फ्लेशन रिस्क और मोनेटरी पॉलिसी की चुनौतियों पर दिए गए बयान से बाजार में चिंता देखी जा रही है.

क्यों दबाव में बाजार?

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के रिसर्च चीफ विनोद नायर की मानें तो एक दिन पहले मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में कारोबार सीमित दायरे में रहा और अंत में यह लगभग स्थिर बंद हुआ. यह दर्शाता है कि निवेशक बाजार से दूरी बनाकर रहे. व्यापक धारणा सतर्क रही और छोटी और मझोली कंपनियों के शेयर मानक सूचकांकों से पीछे रहे.

उन्होंने कहा कि जीएसटी कटौती के बाद त्योहारी मांग में मजबूती के संकेतों के बीच क्षेत्रवार देखा जाए तो वाहन, धातु और वित्तीय शेयरों में तेजी आई, जबकि एफएमसीजी (दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियां) और रियल्टी शेयरों पर मुनाफावसूली का दबाव रहा.

