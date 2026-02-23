शेयर बाजार में तूफानी तेजी! सेंसेक्स 614 अंक उछला, निफ्टी 25,754 के पार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार, 23 फरवरी की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 92.12 अंक या 0.11 प्रतिशत उछल गया. दिन की शुरुआत सेंसेक्स ने 82,906.83 के लेवल पर की है. वहीं, एनएसई निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिल रही है. निफ्टी 50 107.15 अंक या 0.42 फीसदी उछलकर 25,678.40 के लेवल पर ओपन हुआ था.

सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 446 अंक की तेजी के साथ 83,261 अंक पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 50 129 अंक उछल गई थी और 25,701 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर और लूजर

बीएसई बास्केट से एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट, रिलायंस और बजाज फाइनेंस टॉप गेनर थे. वहीं टॉप लूजर की बात करें तो इंडिगो, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट और एचसीएल टेक रहे थे.

शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?

भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार, 20 फरवरी के कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली थी. प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए दिन की समाप्ति की थी. सेंसेक्स 316.57 अंक या 0.38 प्रतिशत की तेजी के साथ 82,814.71 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 116.90 अंक या 0.46 प्रतिशत उछलकर 25,571.25 के लेवल पर बंद हुए थे.

बीएसई बास्केट से एनटीपीसी, एलएंडटी, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और पावरग्रिड टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो टेक महिंद्रा, एटरनल, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और महिंद्रा एंड महिंद्रा रहे थे.

निफ्टी 100, निफ्टी बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी मिडकैप 100 और निफ्टी ऑटो के शेयरों में तेजी थी. वहीं निफ्टी आईटी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 21 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 9 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

