हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटStocks to watch: IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन

Stocks to watch: IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन

Stocks to watch: आज यानी कि 23 फरवरी से शुरू हो रहे हफ्ते में IDFC फर्स्ट बैंक से लेकर ICICI बैंक और भारती एयरटेक जैसी कई कंपनियों के शेयर फोकस में बने रहेंगे.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 23 Feb 2026 08:33 AM (IST)
Preferred Sources

Stocks to watch: आज से भारतीय शेयर बाजार में कारोबार का एक और नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है. इस दौरान कुछ कंपनियों के आईपीओ लॉन्च होंगे. इसके अलावा, बैंकिंग से जुड़े डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी निवेशकों की नजरें बनी रहेंगी.

Clean Max ला रहा IPO

क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस का पब्लिक इश्यू (Clean Max Enviro Energy Solutions IPO) आज से खुल रहा है. इसके लिए 25 फरवरी तक बोली लगाने का मौका मिलेगा. आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 1000–1053 रुपये प्रति शेयर रखा गया है और लॉट साइज 14 शेयरों का है. यानी कि निवेशकों को कम से कम 14 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगानी होगी.

3100 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 1200 करोड़ रुपये के 1.14 करोड़ नए शेयर जारी किए जाएंगे और 1900 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) भी होगा, जिसमें करीब 1.80 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे. आईपीओ के खुलने से पहले ही कंपनी SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, नोमुरा इंडिया, 360 वन और फ्रैंकलिन इंडिया जैसे एंकर इन्वेस्टर्स से 920 करोड़ रुपये जुटा चुकी है. 

फोकस में रहेंगे ये स्टॉक्स 

IDFC फर्स्ट बैंक 

हरियाणा की सरकार और IDFC First Bank के चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला सामने आया है. पुलिस में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अभी मामले की जांच चल रही है. इस सिलसिले में चार अधिकारियों को जांच पूरी होने तक सस्पेंड कर दिया गया है.

इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब हरियाणा सरकार की एक विभाग की तरफ से अपना खाता बंद कर पैसा दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया, लेकिन बैंक रिकॉर्ड और विभाग की तरफ से बताए गए बैलेंस में विसंगतियां पाई गईं. इस खबर का असर आज IDFC फर्स्ट बैंक के शेयरों पर दिख सकता है. 

PI इंडस्ट्रीज

PI इंडस्ट्रीज (PI Industries) के शेयर आज 5 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड पर एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेंगे. डिविडेंड पेमेंट की वजह से स्टॉक की कीमत में बदलाव हो सकता है.

NHPC

NHPC के बोर्ड ने उरी स्टेज-II और दुलहस्ती स्टेज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में 2,709 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी. इस पर 1 मार्च, 2026 से काम शुरू होने की उम्मीद है.

NTPC ग्रीन एनर्जी

NTPC ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आज हलचल दिख सकती है क्योंकि कंपनी ने आंध्र प्रदेश में अपने 158.4 मेगावाट के सोलर PV प्रोजेक्ट के चालू होने की घोषणा की है. 

भारती एयरटेल

टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी कंपनी भारती एयरटेल (Bharti Airtel) ने साइबर सिक्योरिटी देने की अपनी क्षमताओं को मजबूत करने के लिए भारत में AI और साइबर थ्रेट रिसर्च सेंटर शुरू किया है. कंपनी के इस पहल से शेयरों में हलचल बढ़ सकती है. 

अडानी पावर

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने रविवार को झारखंड और बिहार में प्रोजेक्ट साइट्स का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के बड़े पावर इन्वेस्टमेंट का रिव्यू किया, जो पूर्वी भारत में ग्रुप की बढ़ती मौजूदगी को दिखाता है.

ओला इलेक्ट्रिक 

शेयरों में भारी गिरावट और ऑपरेशनल चुनौतियों के बीच ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) मार्च के आखिर तक अपने फिजिकल स्टोर्स की संख्या को और कम कर लगभग 550 तक लाने का प्लान बना रही है. यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि ठीक एक साल पहले ही कंपनी ने देश भर में अपने रिटेल नेटवर्क को 4000 स्टोर तक बढ़ाने का ऐलान किया था.

ICICI बैंक

महाराष्ट्र GST विभाग ने साल 2025 में ICICI बैंक की तरफ से की गई एक अपील को खारिज करते हुए लगभग 50.38 करोड़ की टैक्स डिमांड को बरकरार रखा है. 

वेदांता

वेदांता के शेयर आज इसलिए फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि 25 फरवरी को होने वाली बोर्ड की मीटिंग में कंपनी नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करके पूंजी जुटाने पर फैसला लेगी. 

ये भी पढ़ें:

IDFC FIRST Bank में 590 करोड़ का बड़ा फ्रॉड! हरियाणा सरकार के खातों से उड़ाए करोड़ों; 4 अधिकारी सस्पेंड 

Published at : 23 Feb 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
Cipla Nhpc IDFC First Bank ICICI Bank Stocks To Watch
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Stocks to watch: IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन
IDFC फर्स्ट बैंक, Cipla से लेकर NHPC समेत फोकस में रहेंगे ये शेयर, दिखेगा तगड़ा एक्शन
स्टॉक मार्केट
देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 का m-cap 63000 रुपये बढ़ा, जानें किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?
देश की टॉप-10 कंपनियों में से 6 का m-cap 63000 रुपये बढ़ा, जानें किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?
स्टॉक मार्केट
शेयर बाजार में रॉकेट से भागे डिफेंस स्टॉक, खरीदने के लिए मची अफरा-तफरी; क्या है तेजी की वजह?
शेयर बाजार में रॉकेट से भागे डिफेंस स्टॉक, खरीदने के लिए मची अफरा-तफरी; क्या है तेजी की वजह?
स्टॉक मार्केट
29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?
29.59 रुपये का डिविडेंड देने जा रही यह कपनी, भनक लगते ही शेयर खरीदने की मची लूट; अब आगे क्या?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026 में भारत की पहली हार, दक्षिण अ​फ्रीका ने 76 रन से हराया | Ind Vs SA | Super 8
TMC नेता Mukul Roy का निधन, लंबे समय से कोमा में थे पूर्व रेल मंत्री | Breaking | ABP News
Maharashtra Budget Session: आज से महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र, सीएम Fadnavis पेश करेंगे बजट
MP Bridge Collapse: NH-45 पर रेलवे ओवर ब्रिज का हिस्सा भरभराकर टूटा, यातायात प्रभावित | Breaking
दगाबाज दूल्हे का 'हाफ हनीमून' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय का निधन, TMC में 2 नंबर पर रह चुके थे 'राजनीति के चाणक्य'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
शंकराचार्य पर केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की ‘क्राइम कुंडली’, गौ-हत्या से रेप तक 27 केस दर्ज
इंडिया
Weather Forecast: बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
बंगाल की खाड़ी से उठी 'आफत'! 11 राज्यों के लिए चेतावनी, बारिश-आंधी का अलर्ट, यूपी-बिहार से दिल्ली तक मौसम कैसा?
क्रिकेट
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
1200 दिन बाद टूटा भारत का टी20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड, अब सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकता है? पढ़िए समीकरण
बॉलीवुड
Border 2 BO Day 31: नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
नई फिल्मों की भीड़ के बीच भी धड़ल्ले से नोट छाप रही 'बॉर्डर 2', 5वे संडे भी धमाकेदार रहा कलेक्शन
विश्व
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव, भारत में रुके अफसर को बुलाया वापस और...
शिक्षा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
8वें पे कमीशन के बाद कितनी हो जाएगी DSP की सैलरी? जानें हैरान कर देना वाला आंकड़ा
जनरल नॉलेज
Cacao Currency: इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
इस सभ्यता के लोग चॉकलेट को करेंसी में करते थे इस्तेमाल, जानें क्या थी इसके पीछे की वजह?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget