Stock Market Today: शेयर मार्केट की शानदार शुरुआत; सेंसेक्स 469 अंक उछला, निफ्टी 26,120 के पार
शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन 22 दिसंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के पहले कारोबारी सेशन 22 दिसंबर, सोमवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटिव रही. प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.
30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 216.54 अंक या 0.25 प्रतिशत की तेजी के साथ 85,145.90 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 89.45 अंक या 0.34 फीसदी उछलकर 26,055.85 के लेवल पर ओपन हुआ था.
सुबह करीब 9:20 बजे तक, सेंसेक्स 433 अंक की तेजी के साथ 85,362 अंक पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 136 अंक उछलकर 26,103 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.
बीएसई के टॉप गेनर
टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एचसीएल टेक और अडानी पोर्ट
बीएसई के टॉप लूजर
महिंद्रा एंड महिंद्रा और पावरग्रिड
शुक्रवार को कैसा रहा था मार्केट?
शुक्रवार 19 दिसंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 447.55 अंक या 0.53 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,929.36 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 150.85 अंक या 0.58 प्रतिशत उछलकर 25,966.40 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.
बीएसई बास्केट से पावरग्रिड, एशियन पेंट, रिलायंस, बजाज फिनसर्व और ट्रेंट टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो एचसीएल टेक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सन फॉर्मा रहे थे.
निफ्टी आईटी, निफ्टी स्मॉलकैप 100, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी 100 के शेयरों में तेजी थी. शुक्रवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 26 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और 4 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.
डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)
यह भी पढ़ें: सड़क पर झाड़ू लगाकर 1 लाख के ऊपर कमा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आखिर क्यों मिल रहे इतने पैसे?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL