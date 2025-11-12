Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Today: भारतीय शेयर मार्केट में सप्ताह के तीसरे ट्रेडिंग सेशन 12 नवंबर, बुधवार के कारोबारी दिन की शुरुआत पॉजिटीव रही. कारोबारी दिन की शुरुआत में दोनों ही प्रमुख बेंचमॉर्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए.

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 367.54 अंक या 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 84,238.86 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 139.35 अंक या 0.54 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,834.30 के लेवल पर ओपन हुआ था.

9:20 बजे तक, सेंसेक्स 436 की तेजी के साथ 84,308 पर कारोबार कर रहा था, वहीं निफ्टी 50 116 अंक उछलकर 25,811 के लेवल पर ट्रेड कर रही थी.

बीएसई के टॉप गेनर

इटरनल, टीसीएस, भारती एयरटेल, रिलायंस

बीएसई के टॉप लूजर

आईटीसी, एशियन पेंट, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर

मंगलवार को कैसा रहा था मार्केट?

मंगलवार 11 नवंबर को भारतीय शेयर मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी और दोनों ही प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. सेंसेक्स 335.97 अंक या 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 83,871.32 अंक तो वहीं, एनएसई निफ्टी 50 120.60 अंक या 0.47 प्रतिशत की उछाल दर्ज करते हुए 25,694.95 के लेवल पर कारोबारी दिन की समाप्ति की थी.

बीएसई बास्केट से महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडानी पोर्ट, एचसीएल टेक, इटरनल और सन फॉर्मा टॉप गेनर थे. टॉप लूजर की बात करें तो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, कोटक बैंक, पावरग्रिड और टाटा स्टील रहे थे.

निफ्टी बैंक, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी ऑटो, निफ्टी नेक्सट 50, निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी स्मॉलकैप और निफ्टी आईटी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए बंद हुए थे. वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी. मंगलवार के कारोबारी दिन बीएसई बास्केट से 25 शेयर हरे निशान पर बंद हुए थे और केवल 5 शेयरों में गिरावट दर्ज की गई थी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

