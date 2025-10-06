हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसStock Market News; शेयर मार्केट की तेज चाल, सेंसेक्स में 67.62 अंक की तेजी, तो निफ्टी 50 24,916 के पार

Stock Market News; शेयर मार्केट की तेज चाल, सेंसेक्स में 67.62 अंक की तेजी, तो निफ्टी 50 24,916 के पार

भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार के कारोबारी सत्र की शुरूआत तेज रही. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 81,274.79 पर ओपन हुआ. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स ने, 24,916.55 पर हरे निशान के साथ ट्रेड करते अपनी शुरुआत की.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: सुगम सिंह | Updated at : 06 Oct 2025 10:24 AM (IST)
Preferred Sources

Stock Market News: भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार के कारोबारी सत्र की शुरूआत तेज रही. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 67.62 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 81,274.79 पर ओपन हुआ. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 22.30 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,916.55 पर ट्रेड करते हुए शुरु हुआ.

सोमवार को 9:25 बजे खबर लिखे जाने तक, बीएसई सेंसेक्स 81,266.64 और निफ्टी 50 24,924.80 अंक पर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था. बीएसई सेंसेक्स में ऐक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, टीसीएस हरे निशान पर ट्रेड कर रही थी, वहीं टाटा मोर्टस, टाइटन, टाटा स्टील लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे.

कैसा रहा था शुक्रवार का कारोबारी दिन?

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर मार्केट मजबूती के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,207.17 और निफ्टी 50 इंडेक्स 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,894.25 की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए बंद हुआ था. 

कारोबारी सत्र में पीएसयू बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखी गई थी. बैंकिंग और मेटल शेयरों में मजबूती से शेयर मार्केट में बहार रही और यह हरे निशान पर बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स में टॉप गेनर टाटा स्टील, पावरग्रिड, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, बीईएल, टाइटन, एशियन पेंट, एनटीपीसी और एसबीआई रहे थे. वहीं टॉप लूजर में टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक ने जगह बनाई थी.

जापान में नए पीएम की घोषणा के बाद से निक्केई में 4 प्रतिशत का उछाल देखा गया था. शुक्रवार को डाओ जोंस करीब 250 पाइंट की तेजी के साथ बंद हुआ था. साथ ही S&P 500 फ्लैट रहे थे. 

यह भी पढ़ें: त्योहारी सीजन में सस्ती उड़ानों का तोहफा! DGCA ने एयरलाइंस को दिया बड़ा निर्देश

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 06 Oct 2025 09:58 AM (IST)
Tags :
Stock Market News Stock Market
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
Advertisement

वीडियोज

Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, मोहम्मद यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
PAK के बाद अब बांग्लादेश का गंदा खेल, यूनुस ने बंगाल की खाड़ी के नजदीक उतारे 17 वॉरशिप; भारत की बढ़ी टेंशन!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
ढाई साल बाद दिखा अतीक अहमद का छोटा बेटा अबान, भाई से मिलने गया था जेल, चेहरा छिपाकर आया
विश्व
Pakistan Richest Hindu: पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू कौन? कितनी है संपत्ति, क्या करते हैं, जानें सब
स्पोर्ट्स
ENG vs AUS Lord Test: 4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
4 घंटे में 27 विकेट! दो दिन में खत्म हो गया टेस्ट मैच, जानिए पूरा किस्सा
बॉलीवुड
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, इनकी नेटवर्थ के आगे करीना कपूर-कैटरीना कैफ भी हैं फेल
बेहद दौलतमंद हैं 'टाइटैनिक' एक्ट्रेस केट विंसलेट, नेटवर्थ जान पैरों तले खिसक जाएगी जमीन
हेल्थ
TB Testing Kit: अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
अब देसी किट से कम खर्च में होगी टीबी की जांच, ICMR ने दी मंजूरी
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
परमाणु बम बनाने के लिए किन-किन चीजों की होती है जरूरत, कोई देश कैसे बनाता है यह बम?
बॉलीवुड
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
रजनीकांत ऋषिकेश में सड़क किनारे पत्तल में खाना खाते दिखे, काम से ब्रेक लेकर आध्यात्मिक जर्नी पर सुपरस्टार
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget