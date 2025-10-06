Stock Market News: भारतीय शेयर मार्केट में सोमवार के कारोबारी सत्र की शुरूआत तेज रही. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 67.62 अंक या 0.08 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 81,274.79 पर ओपन हुआ. वहीं निफ्टी 50 इंडेक्स 22.30 अंक या 0.09 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,916.55 पर ट्रेड करते हुए शुरु हुआ.

सोमवार को 9:25 बजे खबर लिखे जाने तक, बीएसई सेंसेक्स 81,266.64 और निफ्टी 50 24,924.80 अंक पर हरे निशान पर ट्रेड कर रहा था. बीएसई सेंसेक्स में ऐक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, टीसीएस हरे निशान पर ट्रेड कर रही थी, वहीं टाटा मोर्टस, टाइटन, टाटा स्टील लाल निशान पर ट्रेड कर रहे थे.

कैसा रहा था शुक्रवार का कारोबारी दिन?

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर मार्केट मजबूती के साथ बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 223.86 अंक या 0.28 प्रतिशत की बढ़त के साथ 80,207.17 और निफ्टी 50 इंडेक्स 57.95 अंक या 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 24,894.25 की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए बंद हुआ था.

कारोबारी सत्र में पीएसयू बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखी गई थी. बैंकिंग और मेटल शेयरों में मजबूती से शेयर मार्केट में बहार रही और यह हरे निशान पर बंद हुआ था. बीएसई सेंसेक्स में टॉप गेनर टाटा स्टील, पावरग्रिड, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एलएंडटी, बीईएल, टाइटन, एशियन पेंट, एनटीपीसी और एसबीआई रहे थे. वहीं टॉप लूजर में टेक महिंद्रा, मारुति, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, आईसीआईसीआई बैंक ने जगह बनाई थी.

जापान में नए पीएम की घोषणा के बाद से निक्केई में 4 प्रतिशत का उछाल देखा गया था. शुक्रवार को डाओ जोंस करीब 250 पाइंट की तेजी के साथ बंद हुआ था. साथ ही S&P 500 फ्लैट रहे थे.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)