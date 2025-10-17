हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शेयर बाजार में मजबूती, 484 अंक उछलकर बंद हुआ सेंसेक्स, जानें कैसी होगी अगले हफ्ते मार्केट की चाल

शेयर बाजार में मजबूती, 484 अंक उछलकर बंद हुआ सेंसेक्स, जानें कैसी होगी अगले हफ्ते मार्केट की चाल

Stock Market News: बाजार विश्लेषकों के अनुसार, “वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है।” वित्त, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ने से बाजार को मजबूती मिली।

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 04:50 PM (IST)
Stock Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ. एफएमसीजी सेक्टर में जबरदस्त तेजी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल ने बाजार को सहारा दिया. एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 484.53 अंक चढ़कर 83,952.19 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 124.55 अंकों की बढ़त के साथ 25,600 के पार पहुंच गया.

निवेशकों का सेंटिमेंट मजबूत

बाजार विश्लेषकों के अनुसार, “वैश्विक बाजारों में उतार-चढ़ाव के बावजूद घरेलू निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है.” वित्त, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी बढ़ने से बाजार को मजबूती मिली.

कारोबार के दौरान शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स एक समय 704.58 अंक चढ़कर 84,172.24 अंक के उच्च स्तर पर पहुंच गया. वहीं, एनएसई का निफ्टी 124.55 अंक (0.49%) की बढ़त के साथ 25,709.85 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स के शेयरों में एशियन पेंट्स सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, जिसमें 4.18 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई. इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए.

दूसरी ओर, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील और इटर्नल के शेयरों में गिरावट देखने को मिली. विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) ने बृहस्पतिवार को 997.29 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) ने 4,076.20 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

एशियाई बाजार का हाल

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी सकारात्मक दायरे में रहा, जबकि जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में कमजोर रुख में थे और अमेरिकी बाजार भी गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे.

वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.92 प्रतिशत की गिरावट के साथ 60.50 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. पिछले सत्र में बीएसई सेंसेक्स 862.23 अंक चढ़कर 83,467.66 अंक, जबकि निफ्टी 261.75 अंक बढ़कर 25,585.30 अंक पर बंद हुआ था.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

Published at : 17 Oct 2025 04:43 PM (IST)
Embed widget