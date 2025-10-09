IT- रिलायंस के शेयरों में तेजी से 398 अंक चढ़कर बंद बाजार, जानें कल कैसा रहेगा मार्केट का हाल

Stock Market News: हफ्ते के चौथे कारोबार दिन गुरुवार 9 अक्टूबर 2025 को स्थानीय शेयर बाजार में मजबूती लौटी. बीएसई सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी में 136 अंकों की बढ़त दर्ज की गई. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लिवाली और आईटी कंपनियों व रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी से बाजार को समर्थन मिला.

30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 398.44 अंक (0.49%) बढ़कर 82,172.10 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 474.07 अंक (0.57%) बढ़कर 82,247.73 अंक तक पहुंच गया था. वहीं, एनएसई निफ्टी 135.65 अंक (0.54%) की बढ़त के साथ 25,181.80 अंक पर बंद हुआ.

आईटी कंपनियों के शेयरों में तेजी

तिमाही नतीजों से पहले एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा के शेयरों में खरीदारी देखी गई. सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में टाटा स्टील, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सन फार्मा और टीसीएस लाभ में रहीं. देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का चालू वित्त वर्ष की जुलाई–सितंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 1.39% बढ़कर ₹12,075 करोड़ रहा, जबकि राजस्व 2.39% बढ़कर ₹65,799 करोड़ हो गया.

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टाटा स्टील के शेयर में सबसे अधिक 2.65% की तेजी रही. कंपनी ने घरेलू कच्चे इस्पात उत्पादन में 7% की वृद्धि दर्ज की. इन्फोसिस में लगभग 1% की बढ़त रही, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.78% मजबूत हुआ. दूसरी ओर एक्सिस बैंक, टाइटन, मारुति और टाटा मोटर्स के शेयर नुकसान में रहे.

एक्सपर्ट्स की राय

बजाज ब्रोकिंग रिसर्च के अनुसार, “घरेलू सूचकांकों ने गुरुवार को मजबूत वापसी की और पिछले सत्र की गिरावट को पलट दिया. निफ्टी-50 ने मजबूती के साथ कारोबार समाप्त किया और प्रमुख क्षेत्रों में लगातार लिवाली के दम पर 25,200 के स्तर से कुछ ही दूरी पर बंद हुआ.”

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, “दूसरी तिमाही के नतीजों के बीच घरेलू बाजार में तेजी रही. मूल धातु की कीमतों में बढ़ोतरी से मेटल इंडेक्स ने बेहतर प्रदर्शन किया.” मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांक में भी तेजी बीएसई मिडकैप इंडेक्स में 0.75% और स्मॉलकैप में 0.18% की बढ़त दर्ज की गई. बीएसई में सूचीबद्ध 2,099 शेयर लाभ में रहे, जबकि 2,080 में गिरावट आई और 171 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ.

विदेशी और वैश्विक बाजार का रुख

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, एफआईआई ने बुधवार को ₹81.28 करोड़ मूल्य के शेयर खरीदे. एशियाई बाजारों में जापान का निक्की और चीन का शंघाई कंपोजिट लाभ में रहे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग नुकसान में बंद हुआ. यूरोपीय बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.23% गिरकर $66.08 प्रति बैरल पर पहुंच गया. बुधवार को सेंसेक्स में 153.09 अंकों की गिरावट और निफ्टी में 62.15 अंकों की कमजोरी दर्ज की गई थी.

