Stock Market News: साल की समाप्ति से पहले मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों में हल्की गिरावट के साथ सीमित दायरे में कारोबार हुआ. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली और वैश्विक बाजारों के कमजोर संकेतों से निवेशकों की धारणा प्रभावित रही. सेंसेक्स लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ 20.46 अंक (0.02%) फिसलकर 84,675.08 पर बंद हुआ.

निफ्टी 50 भी नाममात्र 3.25 अंक (0.01%) की गिरावट के साथ 25,938.85 पर स्थिर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स में करीब 336 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया, जो साल के अंत की कम गतिविधि को दर्शाता है.

नुकसान में रहे शेयर:

इटर्नल, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक और टाइटन.

फायदे में रहे शेयर:

टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व और एक्सिस बैंक.

विशेषज्ञों की राय

मोतीलाल ओसवाल के सिद्धार्थ खेमका के अनुसार, वैश्विक संकेतों की अनिश्चितता, साल के अंत की सुस्ती और विदेशी पूंजी के बहिर्वाह के चलते निवेशक सतर्क बने रहे. रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ने कहा कि निफ्टी सत्र के अधिकांश समय सीमित दायरे में ही बना रहा.

बीते पांच सत्रों में सेंसेक्स करीब 1.04% टूटा. स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.20% और मिडकैप में 0.05% की गिरावट रहा जबकि FII ने 2,759.89 करोड़ रुपये की बिकवाली की, जबकि DII ने 2,643.85 करोड़ रुपये की खरीदारी की. ब्रेंट क्रूड 62.23 डॉलर प्रति बैरल पर रहा. कुल मिलाकर, साल 2025 का समापन शेयर बाजार में सतर्कता और सीमित उतार-चढ़ाव के साथ हुआ, जहां निवेशक नए साल में बड़े संकेतों का इंतजार करते दिखे.

