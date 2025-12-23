Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Stock Market Closing Bell: भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर मंगलवार को रोक लगी. उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में दोनों मानक सूचकांक लगभग फ्लैट रुख के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 42 अंक टूट गया, जबकि एनएसई निफ्टी मामूली लाभ में रहा. सूचना प्रौद्योगिकी और औषधि कंपनियो के शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार नीचे आया.

सेंसेक्स और निफ्टी 50 का हाल

30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 42.64 अंक या 0.05 प्रतिशत टूटकर 85,524.84 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान, यह 85,704.93 अंक के उच्चतम स्तर तक गया और 85,342.99 अंक के निचले स्तर तक आया.

50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी मामूली 4.75 अंक यानी 0.02 प्रतिशत बढ़कर 26,177.15 अंक पर बंद हुआ. धातु, एफएमसीजी और ऊर्जा क्षेत्र के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली, जबकि आईटी और औषधि क्षेत्र के शेयरों में दबाव बना रहा.

टॉप लूजर और टॉप गेनर

सेंसेक्स के शेयरों में इन्फोसिस, भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स, सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इटर्नल, एक्सिस बैंक और मारुति प्रमुख रूप से नुकसान में रहे. दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाले शेयरों में आईटीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं.

विशेषज्ञ की राय

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, वैश्विक बाजार के मिले-जुले संकेतों के बीच घरेलू बाजार सीमित दायरे में रहा और स्थिर बंद हुआ. अधिकांश क्षेत्रों में बिकवाली का दबाव बना रहा, हालांकि वित्तीय और एफएमसीजी क्षेत्रों ने मामूली समर्थन प्रदान किया.

उन्होंने कहा, निवेशक अब कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजों के लिए अपनी रणनीति बना रहे हैं. साथ ही फेडरल रिजर्व की नीतिगत संभावनाओं पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि जनवरी की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना धीरे-धीरे बढ़ रही है. छोटी कंपनियों से जुड़ा बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.38 प्रतिशत चढ़ा जबकि मझोली कंपनियों से संबंधित मिडकैप 0.07 प्रतिशत के लाभ में रहा.

रेलिगेयर ब्रोकिंग लि. के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजित मिश्रा ने कहा कि वायदा एवं विकल्प खंड में सौदों के साप्ताहिक समाप्ति के दिन बाजार में सुस्ती छाई रही और हाल की तेजी के बाद यह लगभग स्थिर रुख के साथ बंद हुआ.

एशिया के अन्य बाजारों में, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की और चीन का शंघाई कम्पोजिट सकारात्मक दायरे में रहे, जबकि हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोप के बाजारों में दोपहर कारोबार में मिला-जुला रुख देखने को मिला.

