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हिंदी न्यूज़बिजनेसदुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस की लिस्ट जारी, आप किसकी फ्लाइट में करते हैं सफर?

दुनिया की टॉप 10 एयरलाइंस की लिस्ट जारी, आप किसकी फ्लाइट में करते हैं सफर?

अगर आप अक्सर फ्लाइट से सफर करते हैं तो आपकी भी जरूर कोई एक या फिर दो एयरलाइन फेवरेट होगी, जिसमें सफर करना आपको पसंद होगा. देखिए दुनिया की टॉप एयरलाइंस की लिस्ट.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 19 Sep 2026 07:33 PM (IST)
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  • कतर एयरवेज दूसरे, कैथे पैसिफिक तीसरे स्थान पर रहे।

देश से विदेश या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए लोग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग फ्लाइट टिकट बुक करते समय केवल किराया ही नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि जिस एयरलाइन से सफर करने वाले हैं उसमें सुविधाएं क्या-क्या है और क्या वो दूसरी एयरलाइंस के मुकाबले ज्यादा बेहतर है? ऐसे में दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस को लेकर लिस्ट सामने आई है. 

दरअसल, Skytrax की 2026 की रैंकिंग सामने आई है, जिसमें अलग-अलग देशों की एयरलाइंस को यात्रियों के एक्सपीरियंस के आधार पर रखा गया है. ऐसे में जानते हैं कि इस लिस्ट में टॉप पर किस एयरलाइंस का नाम है?

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नंबर वन पर कौन है?

  • टॉप एयरलाइंस की लिस्ट में Singapore Airlines का नाम नंबर वन पर है.
  • फिर Qatar Airways दूसरे नंबर पर है.
  • इसके बाद Cathay Pacific तीसरे नंबर पर है.
  • चौथे नंबर पर ANA All Nippon Airways है.
  • इसके बाद Turkish Airlines पांचवे नंबर पर है.
  • वहीं छठे नंबर पर Emirates है.
  • फिर सातवे नंबर पर Air France है.
  • आगे आठवें नंबर पर Hainan Airlines है.
  • फिर नौवें नंबर पर Japan Airlines ने अपनी जगह बनाई है.
  • और दसवें नंबर पर Korean Air ने अपनी जगह बनाई है.

टॉप 20 में  इन एयरलाइंस ने बनाई जगह

  • Skytrax की 2026 की लिस्ट में 11वें नंबर पर EVA Air है.
  • फिर 12वें नंबर पर Qantas Airways है
  • आगे 13वें नंबर पर STARLUX Airlines है.
  • फिर 14वें नंबर पर Lufthansa है.
  • आगे 15वें नंबर पर Saudi Arabian Airlines ने अपनी जगह बनाई है.
  • फिर 16वें नंबर पर Iberia है
  • 17 वें नंबर पर Air Canada है.
  • 18वें नंबर पर Virgin Atlantic है.
  • 19 वें SWISS International Air Lines है.
  • 20 वें नंबर पर Thai Airways है.

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कैसे तैयार की गई लिस्ट?

Skytrax World Airline Awards की 2026 की लिस्ट यात्रियों के एक्सपीरियंस और उनकी राय के आधार पर बनाई गई है. खास बात तो ये है कि इसमें 24.8 मिलियन से ज्यादा यात्रियों के सर्वे शामिल किए गए हैं. साथ ही इसमें 100 से ज्यादा देशों के यात्रियों ने भी अपनी राय दी है. वहीं 300 से ज्यादा एयरलाइंस की राय भी शामिल की गई है. इस लिस्ट को यात्रियों के 2025 से अगस्त 2026 के बीच मिले एक्सपीरियंस के आधार पर बनाई गई है.

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 19 Sep 2026 07:33 PM (IST)
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