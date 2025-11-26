10 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस! एक्सपर्ट से जानें SIP निवेश और सही पोर्टफोलियो बनाने का तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







SIP Investment: भारतीय निवेशक अपने पैसों और निवेश को लेकर काफी सचेत रहते हैं. वे हमेशा ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश करते हैं, जो उन्हें सुरक्षा और रिटर्न के बीच संतुलन बनाकर अच्छा कॉर्पस बनाने में मदद करे. ऐसे में अगर कोई निवेशक 10 साल की अवधि में एसआईपी के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाने की योजना बना रहे हैं तो, उन्हें किस तरह से अपने निवेश को विभिन्न फंडों में विभाजित करना चाहिए.

इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति मल्टीकैप, फ्लेक्सकैप, मिडकैप, स्मॉलकैप और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में अपने निवेश को बांटता हैं तो, यह उसे 1 करोड़ के कॉर्पस तक पहुंचने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं, 1 करोड़ रुपए कॉर्पस बनाने के लिए आपको कितने पैसे निवेश करने की जरूरत होगी.......

सही पोर्टफोलियो है जरूरी

इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति ने अपने पोर्टफोलियो में मल्टीकैप, फ्लेक्सकैप, मिडकैप, स्मॉलकैप और बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स जैस विकल्पों को ऐड कर रखा हैं तो, यह एक संतुलित निवेश को दर्शाता है.

इस पोर्टफोलियो में विकास और स्थिरता दोनों की संभावनाएं नजर आती हैं. साथ ही लंबे समय में अच्छे रिटर्न की उम्मीद भी है. बड़ा कॉर्पस बनाने के लिए सही फोर्टफोलियो का होना बहुत जरूरी है.

कितना करना होगा निवेश?

बाजार जानकारों के अनुसार, अगर कोई निवेशक 10 साल की अवधि में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनना चाहते हैं तो, उन्हें एसआईपी की राशि करीब 30,000 रुपए मासिक रखनी चाहिए. साथ ही अपने निवेश को हर साल 10 फीसदी से बढ़ाना चाहिए. अगर पोर्टफोलियो में समय-समय पर थोड़े बहुत बदलाव किए गए और मार्केट भी आपको फेवर में होता हैं तो, 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस तक पहुंचा जा सकता है.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: अगर आज आपने सोने में किया 5 लाख रुपये का निवेश, 5 साल बाद कितना मिलेगा रिटर्न