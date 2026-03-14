सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी का मौका...जानें आज कितना सस्ता हो गया रेट

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Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. आज यानी 14 मार्च को अंतरराष्ट्रीय बाजार (COMEX) में इन बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है.

आंकड़ों की बात करें तो, COMEX पर गोल्ड की कीमत फिसलकर 5,023 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है. वहीं चांदी 80.645 डॉलर प्रति औंस के लेवल पर पहुंची है. पिछले दिनों की तुलना में इनमें गिरावट दर्ज की जा रही है. आइए जानते हैं, आपके शहर में आज इन्हें खरीदने के लिए कितना खर्च करना होगा....

चांदी की कीमत

दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी आज 2,750 रुपये की दर पर बिक रहा है. वहीं, 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को 27,500 रुपये खर्च करने होंगे. चेन्नई में 10 ग्राम चांदी की कीमत 2,800 रुपये चल रही है.

आपके शहर में सोने का भाव (गुड रिटर्न के अनुसार)

दिल्ली में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,810 रुपए

22 कैरेट - 1,46,500 रुपए

18 कैरेट - 1,19,890 रुपए

मुंबई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,660 रुपए

22 कैरेट - 1,46,350 रुपए

18 कैरेट - 1,19,740 रुपए

चेन्नई में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,61,020 रुपए

22 कैरेट - 1,47,600 रुपए

18 कैरेट - 1,24,000 रुपए

कोलकाता में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,660 रुपए

22 कैरेट - 1,46,350 रुपए

18 कैरेट - 1,19,740 रुपए

अहमदाबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,710 रुपए

22 कैरेट - 1,46,400 रुपए

18 कैरेट - 1,19,790 रुपए

लखनऊ में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,810 रुपए

22 कैरेट - 1,46,500 रुपए

18 कैरेट - 1,19,890 रुपए

पटना में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,710 रुपए

22 कैरेट - 1,46,400 रुपए

18 कैरेट - 1,19,790 रुपए

हैदराबाद में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

24 कैरेट - 1,59,660 रुपए

22 कैरेट - 1,46,350 रुपए

18 कैरेट - 1,19,740 रुपए

भारतीय परंपरा और भावनाओं से जुड़ा है सोना

भारत में सोना सिर्फ निवेश का एक साधन नहीं है, बल्कि यह लोगों की परंपराओं और भावनाओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है. शादी-ब्याह, त्योहार और खास मौकों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है. कई परिवारों में पीढ़ियों से सोना संभालकर रखने की परंपरा भी रही है. जिसे एक तरह की सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है.

ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरों तक सोने को भरोसेमंद संपत्ति के रूप में देखा जाता है. जब भी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, लोग अक्सर सोने की ओर रुख करते हैं. यही वजह है कि भारत में सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि संस्कृति, विश्वास और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ माना जाता है.

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