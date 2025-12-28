1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये नियम: आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर, जानें डिटेल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom









Rules Changing From January 2026: साल 2025 को खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. अगले सप्ताह से नए साल की शुरुआत हो रही है. वर्ष 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं, जिनका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला हैं.

इन बदलावों में पैन आधार लिंक, एलपीजी गैस सिलेंडर, 8वां वेतन आयोग, ब्याज दरों में बदलाव और क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव इत्यादि मुख्य होने वाले हैं. आइए जानते हैं, इनके बारे में...

1. पैन-आधार लिंक

सरकार के द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 की आखिरी तारीख तय की गई है. अगर किसी कारणवश किसी ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया तो, 1 जनवरी 2026 से उनका पैन कार्ड बंद हो जाएगा.

जिससे पैन कार्ड संबंधी काम करने में परेशानी का सामना करना होगा. अगर आपने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो, आपको यह काम जल्दी निपटा लेना चाहिए.

2. 8वां वेतन आयोग

केंद्र सरकार की ओर से 1 जनवरी, 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की उम्मीद की जा रही हैं. बीते कुछ दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोर-शोर से हो रही है.

नए साल की शुरुआत में सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल का तोहफा दे सकती है. हालांकि, अगर इसमें कुछ देरी भी होती है तो कर्मचारियों को एरियर के रूप में मुनाफा दिया जाएगा.

3. राशन कार्ड के नियम बदलेंगे

नए साल में सरकार के द्वारा राशन कार्ड से जुड़े नियमों को और आसान बनाने की कोशिश की जाएगी. अब राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर नहीं काटने होंगे. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिससे उम्मीद की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा.

4. एलपीजी गैस की कीमतों में हो सकता है बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा की जाती है. दिसंबर में कमर्शियल गैस के दाम करीब 10 रुपये घटाए गए थे. अब नए साल की शुरुआत के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी राहत मिल सकती है. जिससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा.

5. क्रेडिट कार्ड नियमों में बड़ा बदलाव

नए साल में क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव होने वाला है. अभी तक क्रेडिट ब्यूरो हर 15 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करते थे, लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह प्रक्रिया साप्ताहिक यानी हर 7 दिन में होगी. इससे लोन की पात्रता और क्रेडिट हिस्ट्री की जानकारी ज्यादा जल्दी और लगभग रियल-टाइम में मिल सकेगी.

