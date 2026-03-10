हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसईरान वॉर पर ट्रंप के ऐलान से नए जोश के साथ ऑल टाइम लो से उठा रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को खूब धोया

ईरान वॉर पर ट्रंप के ऐलान से नए जोश के साथ ऑल टाइम लो से उठा रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को खूब धोया

घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई. शुरुआती कारोबार में BSE Sensex 809.57 अंक चढ़कर 78,375.73 पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 252.75 अंक बढ़कर 24,280.80 पर कारोबार कर रहा था.

By : राजेश कुमार | Updated at : 10 Mar 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

Dollar vs Rupee: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के इस बयान के बाद कि Iran से जुड़ा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, वैश्विक बाजारों में राहत के संकेत दिखे हैं. इसी का असर भारतीय मुद्रा पर भी देखने को मिला. मंगलवार को हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन Indian Rupee अपने ऑल टाइम लो से उबरते हुए 7 पैसे मजबूत होकर 92.14 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया.

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 91.92 प्रति डॉलर पर खुला और कुछ ही देर में 92.14 प्रति डॉलर पर कारोबार करने लगा. यह पिछले बंद स्तर की तुलना में 7 पैसे की मजबूती को दर्शाता है. इससे पहले सोमवार को रुपया 39 पैसे टूटकर United States Dollar के मुकाबले 92.21 पर बंद हुआ था, जो इसका अब तक का सबसे निचला बंद स्तर था.

रुपये में क्यों आई मजबूती?

वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और डॉलर की मजबूती के कारण पिछले सत्र में रुपये पर भारी दबाव बना था. हालांकि मंगलवार को डॉलर में कमजोरी और घरेलू शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत से रुपये को समर्थन मिला. वैश्विक तेल मानक Brent Crude वायदा कारोबार में 4.69 प्रतिशत गिरकर 94.32 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला US Dollar Index 0.26 प्रतिशत गिरकर 98.92 पर आ गया.

घरेलू शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई. शुरुआती कारोबार में BSE Sensex 809.57 अंक चढ़कर 78,375.73 पर पहुंच गया, जबकि Nifty 50 252.75 अंक बढ़कर 24,280.80 पर कारोबार कर रहा था. हालांकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपये की तेजी सीमित रही.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Finrex Treasury Advisors LLP के हेड ऑफ ट्रेजरी और कार्यकारी निदेशक Anil Kumar Bhansali के मुताबिक, सोमवार को रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया था. लेकिन जब G7 देशों ने संकेत दिया कि वे तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए अपने रणनीतिक तेल भंडार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई.

उन्होंने कहा कि इसके अलावा Donald Trump के इस बयान से भी बाजार को राहत मिली कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है. साथ ही रूस पर लगाए गए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील के संकेत और तेल की कीमतें कम करने के संभावित कदमों से भी बाजार को सहारा मिला. भंसाली के अनुसार, मौजूदा हालात में उम्मीद है कि Indian Rupee 91.50 से 92.10 प्रति डॉलर के दायरे में बना रह सकता है.

ये भी पढ़ें: 3.5 में बिक रहा 7-8 रुपये में बिकने वाला अंडा, आखिर क्यों यहां पोल्ट्री किसान कर रहे घाटे का सौदा?

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Indian Currency US Dollar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिजनेस
ईरान वॉर पर ट्रंप के ऐलान से नए जोश के साथ ऑल टाइम लो से उठा रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को खूब धोया
ईरान वॉर पर ट्रंप के ऐलान से नए जोश के साथ ऑल टाइम लो से उठा रुपया, करेंसी की रिंग में डॉलर को खूब धोया
बिजनेस
30000 वर्कर्स की छुट्टी, सोशल मीडिया पर Tech Mahindra में छंटनी का बड़ा दावा; कंपनी ने दी सफाई
30000 वर्कर्स की छुट्टी, सोशल मीडिया पर Tech Mahindra में छंटनी का बड़ा दावा; कंपनी ने दी सफाई
बिजनेस
Multibagger Stock: हलचल भरे बाजार में इस शेयर ने मचाया धमाल, 6 महीने में दिया 234% रिटर्न; निवेशकों के हुए मजे...
हलचल भरे बाजार में इस शेयर ने मचाया धमाल, 6 महीने में दिया 234% रिटर्न; निवेशकों के हुए मजे...
बिजनेस
3.5 में बिक रहा 7-8 रुपये में बिकने वाला अंडा, आखिर क्यों यहां पोल्ट्री किसान कर रहे घाटे का सौदा?
3.5 में बिक रहा 7-8 रुपये में बिकने वाला अंडा, आखिर क्यों यहां पोल्ट्री किसान कर रहे घाटे का सौदा?
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बाब-अल-मंदेब क्या है? होर्मुज के बाद बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
बाब-अल-मंदेब क्या है? जिसको बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
विश्व
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
यूटिलिटी
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget