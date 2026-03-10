30000 वर्कर्स की छुट्टी, सोशल मीडिया पर Tech Mahindra में छंटनी का बड़ा दावा; कंपनी ने दी सफाई

Tech Mahindra Layoff News: ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) में छंटनी को लेकर बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए कंपनी आने वाले समय में 30000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है. अब इस पर कंपनी ने अपनी सफाई दी है.

कंपनी ने क्या दी सफाई?

कंपनी ने सोशल मीडिया पर छंटनी की अफवाहों को गलत बताया है और कहा है कि कंपनी फिलहाल अपने यहां कर्मचारियों की संख्या में कोई बड़ी कटौती करने के बारे में नहीं सोच रही है. बीते सोमवार को एक रेगुलेटरी फाइलिंग में इस IT सर्विस फर्म ने कहा कि नौकरी में कटौती के बारे में ऑनलाइन बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे दावे गलत और गुमराह करने वाले हैं.

टेक महिंद्रा ने फाइलिंग में कहा, "कंपनी अपनी मर्जी से स्टॉक एक्सचेंज को यह साफ-साफ बताना जरूरी समझती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और ऐसी किसी भी मार्केट अफवाहों से साफ इनकार करती है.

AI की ओर बढ़ते कदम

कंपनी के नए खुलासों के मुताबिक, टेक महिंद्रा दुनिया भर में लगभग 1.5 लाख लोगों को नौकरी देता है और हाल की तिमाहियों में इसके कर्मचारियों की संख्या मोटे तौर पर स्थिर रही है.

मैनेजमेंट ने पहले बताया था कि कंपनी फिक्स्ड-प्राइस प्रोजेक्ट्स में प्रोडक्टिविटी सुधारने पर फोकस कर रही है, जिसमें कर्मचारियों की संख्या कम करने के बजाय, पूरे हो चुके या कम इस्तेमाल वाले असाइनमेंट से कर्मचारियों को नए प्रोजेक्ट्स में फिर से लगाना शामिल है. यह सफाई एक ऐसे समय पर दी जा रही है, जब टेक महिंद्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है. कंपनी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक ऑन्टोलॉजी-ड्रिवन एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे टेलीकॉम और एंटरप्राइज डेटा मॉडर्नाइजेशन को तेज करने के लिए डिजाइन किया गया है.

Tech Mahindra के शेयरों का हाल

टेक महिंद्रा के शेयर आज 10 मार्च, 2026 को सुबह के कारोबार में NSE पर 1325.50 पर कारोबार करते नजर आ रहे हैं, जो पिछले बंद भाव 1336.30 रुपये से लगभग 0.81 परसेंट की गिरावट को दर्शाता है.

