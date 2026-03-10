हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़बिजनेसस्टॉक मार्केटMultibagger Stock: हलचल भरे बाजार में इस शेयर ने मचाया धमाल, 6 महीने में दिया 234% रिटर्न; निवेशकों के हुए मजे...

Multibagger Stock: हलचल भरे बाजार में इस शेयर ने मचाया धमाल, 6 महीने में दिया 234% रिटर्न; निवेशकों के हुए मजे...

आज 10 मार्च को शेयर बाजार में फिर से रौनक लौट आई है. इस हलचल भरे माहौल के बीच एक कंपनी शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. जिससे यह चर्चा का विषय बन गया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में...

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 10 Mar 2026 11:34 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Multibagger Stock India: भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ दिनों से गिरावट देखने को मिल रही थी. ईरान-इजरायल के बीच पैदा हुए विवाद का असर घरेलू बाजार तक दिख रहा था. हालांकि, आज 10 मार्च को शेयर बाजार में फिर से रौनक लौट आई है.

बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी 50 दोनों हरे निशान पर ट्रेड कर रहे हैं. इस हलचल भरे माहौल के बीच एक कंपनी शेयर ने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है. जिससे यह चर्चा का विषय बन गया है. आइए जानते हैं, इसके बारे में...

गिरते बाजार में स्टॉक ने दिखाई दमदार तेजी

कमजोर बाजार माहौल के बीच अगर कोई शेयर तेज उछाल दिखा दे तो वह तुरंत निवेशकों की नजर में आ जाता है. ऐसा ही नजारा सोमवार को टेक सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर में देखने को मिला. जब बाजार में ज्यादातर शेयर दबाव में थे, उसी दौरान इस स्टॉक में 5 फीसदी का अपर सर्किट लग गया. जिससे शेयरों की कीमत करीब 36 रुपये के हाई लेवल पर पहुंच गई. 

दरअसल हेल्थकेयर सेक्टर के लिए आईटी आधारित सेवाएं देने वाली यह कंपनी पिछले कुछ समय से दबाव में दिख रही थी. बीते 10 कारोबारी सत्रों के दौरान कंपनी शेयर करीब 27 प्रतिशत तक टूट गए थे. 

6 महीने में 234% चढ़ा शेयर, निवेशकों को मिला मल्टीबैगर रिटर्न

टेक सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया है. आंकड़ों की बात करें तो, बीते 6 महीनों में यह स्टॉक करीब 234 फीसदी तक उछल चुका है.

वहीं एक साल की अवधि में इसमें लगभग 250 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई है. जिसकी वजह से यह शेयर मल्टीबैगर रिटर्न देने वाले स्टॉक्स की सूची में शामिल हो गया है और बाजार में कई निवेशकों की नजर इस पर बनी हुई है.

एआई कंपनी के साथ साझेदारी के बाद बढ़ी चर्चा

फरवरी 2026 में कंपनी एक अहम ऐलान के बाद सुर्खियों में आई थी. कंपनी ने बताया कि उसने एआई क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी एंथ्रोपिक क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है और अपने सिस्टम में उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को जोड़ने की तैयारी कर रही है.

कंपनी का कहना है कि इस तकनीक की मदद से मेडिकल, क्लिनिकल और ऑपरेशनल डेटा को ज्यादा सुरक्षित तरीके से और बड़े स्तर पर प्रोसेस किया जा सकेगा. जिससे हेल्थकेयर सेवाओं में डेटा को मैनेज करने में मदद मिलेगी.

डिस्क्लेमर: (यहां मुहैया जानकारी सिर्फ़ सूचना हेतु दी जा रही है. यहां बताना जरूरी है कि मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें. ABPLive.com की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहां कभी भी सलाह नहीं दी जाती है.)

यह भी पढ़ें: Gold Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में तूफानी तेजी, सिल्वर 8,750 रुपये उछला; जानें आज आपके शहर में कितना है लेटेस्ट रेट...

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 11:34 AM (IST)
Tags :
Multibagger Stock India Tech Solutions Multibagger Stock Return
Paisa LIVE

ABP Shorts

Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्टॉक मार्केट
Multibagger Stock: हलचल भरे बाजार में इस शेयर ने मचाया धमाल, 6 महीने में दिया 234% रिटर्न; निवेशकों के हुए मजे...
हलचल भरे बाजार में इस शेयर ने मचाया धमाल, 6 महीने में दिया 234% रिटर्न; निवेशकों के हुए मजे...
स्टॉक मार्केट
फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में Adani Power, Vishal Mega Mart समेत 6 स्टॉक्स शामिल, देखें फुल लिस्ट
फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में Adani Power, Vishal Mega Mart समेत 6 स्टॉक्स शामिल, देखें फुल लिस्ट
स्टॉक मार्केट
Stock Market 10 March: शेयर बाजार की खोई रौनक लौटी, सेंसेक्स 489 अंक उछला; निफ्टी 24,191 के पार
शेयर बाजार की खोई रौनक लौटी, सेंसेक्स 489 अंक उछला; निफ्टी 24,191 के पार
स्टॉक मार्केट
गिरते बाजार में 52-वीक के हाई पर पहुंचा स्टॉक, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का इससे है गहरा कनेक्शन
गिरते बाजार में 52-वीक के हाई पर पहुंचा स्टॉक, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का इससे है गहरा कनेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
'जहाज छोड़ो एक लीटर तेल भी नहीं जाएगा', अमेरिका की धमकी पर ईरान का सीधा जवाब, अब क्या करेंगे ट्रंप?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, अखिलेश के सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
देश के कई हिस्सों में LPG की कमी पर सपा की पहली प्रतिक्रिया, सांसद बोले- तीन लोगों की कमेटी...
विश्व
Israel-Iran War: 'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
'अमेरिका नहीं हम तय करेंगे कब खत्म होगी जंग', ट्रंप के दावे पर फायर ईरान, दे दिया जवाब
स्पोर्ट्स
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
संजू सैमसन का केरल में जोरदार स्वागत, वाइफ चारुलता के इस जेस्चर ने लूटी महफिल, Video वायरल
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
यूटिलिटी
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
25 दिन से पहले खत्म हो गया LPG सिलेंडर तो कैसे होगी नई बुकिंग? जान लें प्रोसेस
जनरल नॉलेज
Russia Ukraine War: ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ईरान-इजरायल के बीच जान लीजिए रूस-यूक्रेन का हाल, वहां अब तक हुई कितनी मौतें?
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget