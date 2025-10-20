Silver Demand: दुनियाभर में चांदी के बाजार गंभीर संकटसे जूझ रहे हैं. आपको जानकार हैरानी होगी कि चांदी को लेकर मची इस उथल-पुथल के लिए अमेरिका या लंदन नहीं, बल्कि भारत जिम्मेदार है. धनतेरस के मौके पर भारत में चांदी की ताबड़तोड़ खरीदारी ने दुनिया भर में चांदी बाजारों को हिलाकर रख दिया.

MMTC-Pamp India Pvt के ट्रेडिंग हेड विपिन रैना का मानना है कि इस साल धनतेरस पर चांदी की जबरदस्त डिमांड देखी गई. आलम यह है कि चांदी का स्टॉक ही खत्म हो गया. चांदी और चांदी के सिक्कों का कारोबार करने वाले ज्यादातर लोगों के पास स्टॉक खत्म हो गया. हद तो तब हो गई जब भारत में रिकॉर्डतोड़ चांदी की खरीद ने न केवल घरेलू बाजार खाली कर दिए, बल्कि लंदन जैसे ट्रेडिंग हब पर भी इसका असर देखने को मिला.

रिकॉर्डतोड़ खरीदारी का पड़ा असर

भारत में लोग धनतेरस के मौके पर सोने-चांदी की खरीद को शुभ मानते हैं. हालांकि, इस बार इसकी रिकॉर्डतोड़ खरीदारी हुई. इस पर सोशल मीडिया इंफ्लूएंजर्स और मार्केट एक्सपर्ट्स की दी गई सलाह का भी असर पड़ा. पेशे से इंवेस्टमेंट बैंकर और कंटेंट क्रिएटर सार्थक आहूजा ने अपने एक वीडियो में बताया था कि सोने के मुकाबले चांदी का रेश्यो 100:1 है इसलिए अब बारी चांदी की है. उनका यह वीडियो खूब वायरल भी हुआ था.

आपको जानकर हैरानी होगी भारत में चांदी की तेज डिमांड और चीन में छुट्टियों के बीच डीलरों ने लंदन का रूख, लेकिन वहां भी चांदी के वॉल्ट खाली मिले. जबकि इसमें करीब 36 अरब डॉलर की चांदी रखी होती है. हालात इतने बिगड़ गए कि ओवरनाइट सिल्वर लोन पी इंटरेस्ट सालाना 200 परसेंट तक पहुंच गई. कईबड़े बैंक चांदी का भाव बताने से कतराने लगे. भारत के लिए चांदी के सबसे बड़े सप्लायर जेपी मॉर्गन चेस ने भी बता दिया कि अब अक्टूबर में नई डिलीवरी मुमकिन नहीं है. अब नवंबर तक का ही इंतजार करना होगा.

क्रैश हुआ चांदी का भाव

चांदी की कमी का यह असर निवेश फंड पर भी पड़ा.SBI म्यूचुअल फंड, कोटक एसेट मैनेजमेंट और UTIAMC ने सिल्वर फंड्स में नए सब्सक्रिप्शन पर रोक लगा दी. इन्हीं सबके बीच चांदी की कीमतें 54 डॉलर प्रति औंस के अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई. हालांकि, इस तेजी के बाद आज चांदी में भारी गिरावट देखी गई, जो अपने हालिया ऑल टाइम हाई लेवल 54 डॉलर प्रति औंस से 6 परसेंट से ज्यादा गिर गई-बीते छह महीनों में यह सबसे बड़ी गिरावट है. न्यूयॉर्क में हाजिर भाव 4.4 परसेंट गिरकर 51.88 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि सोने में भी 1.9 परसेंट की गिरावट आई है. प्लैटिनम और पैलेडियम में भी गिरावट दर्ज की गई.

