3 दिन में 10000 रुपये महंगी हुई चांदी, आखिर क्यों धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है इसकी कीमत?

3 दिन में 10000 रुपये महंगी हुई चांदी, आखिर क्यों धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है इसकी कीमत?

Silver Price: देश में चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. 27 नवंबर को 10 ग्राम चांदी की कीमत 1730 रुपये थी. पिछले तीन दिनों में चांदी की कीमत में 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: अरिजिता सेन | Updated at : 28 Nov 2025 09:42 AM (IST)
Preferred Sources

Silver Price: भारत में चांदी की कीमतें बीते तीन दिनों से लगातार बढ़ती जा रही है. गुरुवार, 27 नवंबर को चांदी 1,730 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करती नजर आई, जो एक दिन पहले के मुकाबले 40 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त को दर्शाता है. इसी तरह से पिछले तीन दिनों में चांदी की कीमत में 60 रुपये प्रति 10 ग्राम, 1,000 रुपये प्रति 100 ग्राम और 10,000 रुपये प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है.

क्यों बढ़ रही है चांदी की कीमत

चांदी की कीमत बढ़ने की कई वजहें हैं. एक तो दिसंबर में US फेडरल रिजर्व के रेट कट की संभावनाओं ने निवेशकों के बीच सेफ-हेवन एसेट्स की मांग को बढ़ा दिया है. इंडस्ट्रियल डिमांड ज्यादा होने की वजह से चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं. केडिया कमोडिटीज के प्रेसिडेंट अजय केडिया का कहना है, सोलर पैनल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में चांदी का इस्तेमाल होता है. इन सेक्टर्स में चांदी की बढ़ती मांग की वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है. 

आज कितनी है कीमत? 

जहां तक रही आज की बात, तो आज 28 नवंबर को भी चांदी की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है. आज चांदी की कीमत 1,73,100 रुपये प्रति किलोग्राम है, जो कल के मुकाबले 100 रुपये ज्यादा है. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, पटना, नागपुर, चंडीगढ़ और सूरत जैसे तमाम शहरों में आज चांदी 1,731 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1,73,100 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है. वहीं, चेन्नई, हैदराबाद, केरल, विजयवाड़ा, कोयंबटूर, मदुरै और भुवनेश्वर में आज 10 ग्राम और 100 ग्राम चांदी की कीमत क्रमश: 1,801 और 1,80,100 रुपये है. 

भारत में चांदी का उत्पादन

भारत में चांदी का उत्पादन इस पैमाने पर नहीं होता कि उससे घरेलू जरूरतें पूरी हो सके इसलिए भारत चांदी का बड़े पैमाने पर आयात करता है. भारत चीन, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और दुबई जैसे देशों से चांदी इंपोर्ट करता है. भारत के आयातित चांदी में चीन का हिस्सा 50 परसेंट से ज्यादा है. पहले भारत में चांदी का बड़ा इम्पोर्ट सेंटर मुंबई में था, लेकिन अब अहमदाबाद और जयपुर भी इस लिस्ट में हैं. जहां तक रही प्रोडक्शन की बात, तो इस लिस्ट में भारत दुनिया में 20वें नंबर पर है. राजस्थान, गुजरात, झारखंड भारत के तीन ऐसे राज्य हैं, जहां चांदी का उत्पादन होता है.

 

Published at : 28 Nov 2025 09:42 AM (IST)
