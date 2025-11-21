Share Market Updates: भारतीय शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई और इसी के साथ पिछले दो दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया. हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बिकवाली का माहौल देखा जा रहा है. इसी के साथ 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 165.19 अंक या 0.19 परसेंट गिरकर 85467.49 के लेवल पर कारोबार करता नजर आया. जबकि इसने कारोबार की शुरुआत 85347.40 पर की थी. वहीं, निफ्टी 0.21 परसेंट या 54.75 अंकों की गिरावट के साथ 26137.40 पर ट्रेड कर रहा है. जबकि कारोबार की शुरुआत इसने 26109.55 अंक पर की थी.

लाल-लाल हुआ सेंसेक्स

सेंसेक्स की 30 में से 22 कंपनियों में गिरावट दर्ज की गई की है. टाटा स्टील, HCL टेक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, अडानी पोर्ट्स, BEL, इटरनल और बजाज फिनसर्व टॉप लैगार्ड्स के शेयरों में 0.9 परसेंट तक की गिरावट आई है. सिर्फ 8 शेयरों में आज तेजी देखने को मिल रही है. M&M, NTPC, एशियन पेंट्स, TCS, मारुति सुजुकी और अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ी-बहुत खरीदारी से हेडलाइन इंडेक्स में गिरावट को रोकने में मदद मिली. सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान पर थे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1 परसेंट नीचे था. इसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.5 परसेंट नीचे कारोबार करता दिखा.

निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.39 परसेंट गिरा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.27 परसेंट तक की गिरावट आई है. इस बीच, इंडिया VIX 10 परसेंट तक बढ़ गया. इसे 'फियर इंडेक्स' के नाम से भी जाता है. यह आने वाले समय में बाजार में आने वाली वोलिटिलिटी को मापता है.

एशियाई मार्केट का बुरा हाल

शुक्रवार को एशियाई बाजारों का हाल बेहाल होता नजर आया. जापान का निक्केई 225 खुलते ही 1.57 परसेंट गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.72 परसेंट तक फिसल गया. साउथ कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4.09 परसेंट और कोस्डैक में 3.01 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी 1.3 परसेंट नीचे कारोबार करता नजर आया.

एशियाई बाजारों में आज गिरावट आने की वजह कहीं न कहीं निवेशकों के मन में अमेरिकी ब्याज दरों में बदलाव की चिंताएं हो सकती हैं. इसके अलावा, वहां के जॉब मार्केट में आई कमजोरी और ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेज बिकवाली भी गिरावट के लिए जिम्मेदार है. इस बिकवाली से जापान के सॉफ्टबैंक समेत तमाम एशियाई टेक कंपनियों को नुकसान पहुंचा है. अकेले सॉफ्टबैंक में 10 परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई है.

US मार्केट में भी गिरावट

गुरुवार को अमेरिकी बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई. नैस्डैक 2.16 परसेंट नीचे बंद हुआ, जबकि डॉव 0.84 परसेंट ​​गिरा और S&P 500 बंद होने तक 1.56 परसेंट तक गिरा.

