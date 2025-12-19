शेयर बाजार की दमदार शुरुआत, 384 अंक तक चढ़ा सेंसेक्स; निफ्टी में भी आया उछाल
Share Market Trading: भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत आज जबरदस्त रही. जहां 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 384 अंक तक उछल गया. वहीं, निफ्टी में भी 104 अंकों का उछाल आया.
Share Market Trading: शेयर मार्केट की शुरुआत आज अच्छी रही. सुबह करीब 9:20 बजे BSE सेंसेक्स 84,866.06 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया, जो 384.25 अंक या 0.45 परसेंट की तेजी है. वहीं, NSE निफ्टी 50 104 अंक या 0.4 परसेंट चढ़कर 25,926.90 के लेवल पर था. आज के कारोबारी सेशन में निवेशकों की नजर कई अहम ग्लोबल घटनाओं पर रहेगी, जिनमें UK की रिटेल बिक्री, यूरोजोन से ECB वेज ट्रैकर और US फेडरल रिजर्व का बैलेंस शीट डेटा शामिल हैं. घरेलू मोर्चे पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की MPC मीटिंग के मिनट्स और लेटेस्ट विदेशी मुद्रा भंडार डेटा का निवेशकों को इंतजार है. इस बीच, बैंक ऑफ जापान ने बीते 30 सालों में पहली बार अपने ब्याज दरों में 0.75 परसेंट की बढ़ोतरी की है.
