Share Market Today: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, 16 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआत पॉजिटिव नोट पर की. इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी देखने को मिली. सेंसेक्स 288 अंक चढ़कर 83670.80 पर खुला, जबकि निफ्टी 50 30 अंकों की तेजी के साथ 25696 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ मार्केट स्ट्रैटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है, 25600 के सपोर्ट ने एक रिवर्सल पैटर्न को मैच्योर होने दिया है, जिससे हमें उम्मीद है कि बुधवार की देर शाम की रिकवरी और आगे बढ़ सकती है. हालांकि, निफ्टी को 26020 की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार 25715 से ऊपर की ओर टिके रहने की जरूरत है. अगर हम 25600 से नीचे फिसलते हैं तो आज निफ्टी के 25060 तक गिरने की संभावना अधिक हो सकती है.

वैश्विक बाजारों का हाल

शुक्रवार को एशिया-पैसिफिक बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला. जापान का निक्केई 225 0.41 परसेंट और टॉपिक्स 0.42 परसेंट तक गिरा. दक्षिण कोरियाई बाजार में कोस्पी 0.3 परसेंट ऊपर की ओर उछला, जबकि कोस्डैक में 0.21 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई. ऑस्ट्रेलिया में S&P/ASX 200 ने 0.22 परसेंट की बढ़त हासिल की.

वहीं, अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, तो इसके प्रमुख इंडेक्स 15 जनवरी को ऊपर चढ़कर बंद हुए. डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज में 0.60 परसेंट का उछाल आया, जबकि S&P 500 0.26 परसेंट और नैस्डैक कम्पोजिट 0.25 परसेंट तक ऊपर चढ़ा.

