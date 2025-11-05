शिक्षा हुई महंगी, लोन लेना हुआ जरूरी! जानें कौन सा बैंक दे रहा है सबसे सस्ता एजुकेशन लोन

Education Loan Interest rates 2025: बदलती दुनिया में आज हर चीज की कीमतें बढ़ रही है. शिक्षा और हेल्थ जैसी बेसिक और जरूरी चीजों के लिए भी लोगों को लाखों खर्च करने पड़ रहे हैं. बड़े शहरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी एजुकेशन महंगा होता जा रहा है. बच्चों की स्कूल की फीस भी लाखों में पहुंचने लगी है. उच्च शिक्षा की तो बात ही अलग है. इंजीनियरिंग और दूसरे स्नातक कोर्स भी बहुत महंगे हो गए है. प्राइवेट कॉलेज की फीस तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है.

ऐसे में बहुत से लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बैंकों के एजुकेशन लोन पर निर्भर होते है. अगर आप भी खुद के लिए या फिर अपने परिजनों के लिए एजुकेशन लोन लेने का विचार कर रहें हैं तो, आपको देश के प्राइवेट और सरकारी बैंकों की एजुकेशन लोन की ब्याज दरों का पता होना चाहिए. जिससे आप सही बैंक का चयन कर सकें और किसी भी तरह की परेशानी ना हो. साथ ही आप आर्थिक नुकसान से भी बच सकें.

विभिन्न बैंकों की ब्याज दरें

देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) छात्रों को 7.15 प्रतिशत से 10.15 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराता है. वहीं, प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक 9 प्रतिशत से 10.25 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर एजुकेशन लोन ऑफर करता है. हालांकि, दोनों ही बैंकों की ब्याज दरें आप कौन सी कोर्स कर रहे हैं और आपकी लोन राशि क्या है, इसपर निर्भर करती है. इसके अलावा भी कई चीजें बैंकों के द्वारा देखी जाती है. अच्छे और जाने-माने कॉलेज में एडमिशन मिलने पर एजुकेशन लोन जल्दी मिल जाता है.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) भी छात्रों को एजुकेशन लोन की सुविधा देता है. इसकी ब्याज दर लगभग 8.55 प्रतिशत से शुरू होती है. इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) अपने ग्राहकों को 7.10 प्रतिशत से 9.95 प्रतिशत तक की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाता है. वहीं, केनरा बैंक के एजुकेशन लोन की ब्याज दरें 7.10 प्रतिशत से 10.35 प्रतिशत तक रहती हैं.

