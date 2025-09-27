भारत के लिए निराश करने वाली खबर, सुनकर जरूर खुश होगा चीन और पाकिस्तान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़बिजनेसभारत के लिए निराश करने वाली खबर, सुनकर जरूर खुश होगा चीन और पाकिस्तान

India Forex Reserve: रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 86.4 करोड़ डॉलर घटकर 586.15 अरब डॉलर रहीं.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Updated at : 27 Sep 2025 05:57 PM (IST)
India Forex Reserve Drops: ऐसे समय में जब भारत के ऊपर हाई अमेरिकी टैरिफ लगा हुआ है और H1B वीजा की फीस बढ़ा दी गई है, इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए हरसंभव कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं. उन्हीं कदमों में से एक है GST रिफॉर्म और ब्रिटेन समेत अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. लेकिन आर्थिक मोर्चे पर मजबूती के बावजूद जहां भारतीय करेंसी अमेरिकी डॉलर की तुलना में हाल में ऑल टाइम लो पर चली गई, वहीं दूसरी तरफ एक और निराश करने वाली खबर सामने आई है. इसे सुनकर जरूर पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के साथ-साथ हर वक्त उसके साथ रहने वाला चीन भी खुश होगा.

घट गया विदेशी मुद्रा भंडार

दरअसल, देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 39.6 करोड़ डॉलर घटकर 702.57 अरब डॉलर रहा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरफ से इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी गई. इसके एक सप्ताह पहले देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 4.69 अरब डॉलर बढ़कर 702.97 अरब डॉलर हो गया था.

रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 86.4 करोड़ डॉलर घटकर 586.15 अरब डॉलर रहीं.

क्यों आई कमी?

डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं में मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल होता है. केंद्रीय बैंक के अनुसार, चालू सप्ताह में देश का स्वर्ण भंडार 36 करोड़ डॉलर बढ़कर 92.77 अरब डॉलर हो गया. इस दौरान विशेष आहरण अधिकार (SDR) 10.5 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.87 अरब डॉलर रहा. रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का आरक्षित भंडार 20 लाख डॉलर बढ़कर 4.76 अरब डॉलर पहुंच गया.

Published at : 27 Sep 2025 05:56 PM (IST)
विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

विश्व
'लादेन को पनाह देने वाला...', शहबाज शरीफ ने UN में हिंदुत्व पर उठाए सवाल, भारत ने उधेड़ दी बखिया
दिल्ली NCR
दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामला, आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ को मिली जमानत
क्रिकेट
दुबई के मैदान पर टी20 में 5 बार भिड़े हैं भारत-पाकिस्तान, जानें किसको कब मिली जीत? देखें हर मैच का लेखा-जोखा
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर ने फिल्म 'छोटी स्त्री' की अनाउंस, क्लाइमैक्स में दिखेगी 'स्त्री 3' की झलक
इंडिया
अखिलेश यादव चाहें तो भी क्यों पत्नी डिंपल को कार में साथ नहीं बैठा सकते? इस शख्स ने बताई वजह
महाराष्ट्र
उद्धव ठाकरे की सरकार से बड़ी मांग, 'किसानों का कर्ज माफ हो, प्रति हेक्टेयर....'
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल में महिलाओं ने खेला गरबा तो इंटरनेट पर मचा बवाल! वीडियो देख आपस में भिड़े यूजर्स
यूटिलिटी
मां-बाप की सेवा नहीं करते बच्चे तो क्या प्रॉपर्टी से किया जा सकता है बेदखल, जानें कानून
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
