हर महीने आ रही है न तनख्वाह? जानें सैलरी अकाउंट के एक से बढ़कर एक फायदे

Salary Account Benefits: सरकारी हो या निजी, नौकरी करने वालों को हर महीने सैलरी मिलती है. हर दूसरे अकाउंट की तरह इसके भी कई फीचर्स हैं, लेकिन कई बार सही जानकारी के अभाव में लोग इसका सही फायदा नहीं उठा पाते हैं. आजकल बैंक अलग-अलग तरह के सैलरी अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं जैसे क्लासिक सैलरी अकाउंट, वेल्थ सैलरी अकाउंट, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) सैलरी अकाउंट, और डिफेंस सैलरी अकाउंट. आज हम आपको इस खबर के जरिए सैलरी अकाउंट के कुछ हैरान कर देने वाले फायदों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं ताकि आगे चलकर आप भी इनका लाभ उठा सके.

जीरो बैलेंस की फेसिलिटी: सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको मिनिमम बैलेंस मेनटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आपके सैलरी अकाउंट का बैलेंस जीरो भी है, तो भी इस पर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है. । यह सुविधा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलती है.

फ्री डिजिटल ट्रांजैक्शन: NEFT, RTGS, और अक्सर IMPS जैसी ऑनलाइन ट्रांसफर सर्विस सैलरी अकाउंट होल्डर्स के लिए फ्री होती हैं. इससे आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं.

ओवरड्राफ्ट की फेसिलिटी: ओवरड्राफ्ट की सुविधा का मतलब यह है कि अगर अकाउंट बैलेंस खत्म हो भी जाए तो आप एक तय लिमिट तक पैसे निकाल सकते हैं. अचानक जरूरत पड़ने या इमरजेंसी में यह सुविधा बहुत काम आती है. हालांकि, इसके लिए आपका CIBIL स्कोर 700-750 से ऊपर होना चाहिए. इसके लिए आप नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर 'Overdraft against Salary' का विकल्प चुन सकते हैं.

फ्री डेबिट कार्ड और चेकबुक: ज्यादातर बैंक सैलरी अकाउंट के साथ फ्री डेबिट कार्ड और चेकबुक देते हैं. इसके लिए कोई अलग चार्ज नहीं लगता, जबकि रेगुलर अकाउंट में इन सर्विस के लिए फीस लग सकती है.

फ्री क्रेडिट कार्ड ऑफर: कई बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर्स को फ्री या कम फीस वाले क्रेडिट कार्ड देते हैं. इनमें रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक और सालाना फीस में छूट जैसे फायदे मिलते हैं.

इंश्योरेंस कवरेज: कुछ सैलरी अकाउंट में एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट भी शामिल होते हैं. यह एक एक्स्ट्रा सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जिसके लिए आपको अलग से प्रीमियम नहीं देना पड़ता.

सस्ता और आसान लोन: सैलरी अकाउंट होने से पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन लेना आसान हो जाता है. बैंक सैलरी अकाउंट होल्डर्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और अक्सर कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देते हैं.

प्रायोरिटी बैंकिंग सर्विसेज: ज्यादा सैलरी वाले अकाउंट के लिए बैंक अक्सर अपने कस्टमर्स को प्रायोरिटी सर्विसेज देते हैं. इसमें खास काउंटर, रिलेशनशिप मैनेजर और तेज सर्विस शामिल हो सकती है.

फ्री ATM ट्रांजैक्शन: सैलरी अकाउंट में आम तौर पर हर महीने कुछ तय फ्री ATM ट्रांजैक्शन मिलते हैं. इससे आप बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं.

शॉपिंग और डाइनिंग ऑफर: सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ऑनलाइन शॉपिंग, फूड ऐप्स और रेस्टोरेंट पर स्पेशल डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर मिलते हैं, जिससे रोजाना के खर्च कम करने में मदद मिल सकती है.

