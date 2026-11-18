Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom CRCS-सहारा पोर्टल पर आवेदन करें, आधार-लिंक अनिवार्य.

अगर आपका या आपके परिवार का पैसा भी सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर निवेशकों को पैसे लौटाने की रफ्तार अब पहले के मुकाबले दोगुनी तेज हो गई है.

ताजा आंकड़ों के मुताबिक, सिर्फ 7 दिनों में सरकार ने 221 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम निवेशकों के खातों में भेज दी है और अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग अपना पैसा वापस पा चुके हैं.

अब पूरे दावे की है सुविधा

गौरतलब है कि अब निवेशकों के लिए दावे की कोई ऊपरी सीमा नहीं रह गई है.पहले रिफंड के लिए सिर्फ 50,000 या 10 लाख रुपये तक का ही क्लेम कर सकते थे. अब जमाकर्ता अपनी पात्र राशि की पूरी रकम के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, रिफंड की मंजूरी दावे की मंजूरी और भुगतान दस्तावेजों के तय सत्यापन के बाद ही मिलेगी. इसके अलावा, निवेशकों की सुविधा और किसी भी तकनीकी परेशानी को दूर करने के लिए सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर तीन नए हेल्पलाइन नंबर— 011-44716198, 011-44716498 और 011-44716887 भी जारी किए गए हैं.

रिफंड के लिए कैसे करेंगे अप्लाई?

सहारा इंडिया रिफंड पाने के लिए आपको सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए ही आवेदन करना होगा. यह पूरी प्रक्रिया निःशुल्क और डिजिटल है, जिसके तहत सत्यापन के बाद पैसा सीधे आपके आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजा जाता है.

रिफंड के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है ताकि OTP वेरिफिकेशन हो सके. साथ ही आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि पैसा इसी खाते में आएगा. बाकी दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में मेंबरशिप नंबर के साथ जमा खाता संख्या, रसीद या डिपॉजिट सर्टिफिकेट या पासबुक की स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ेगी. अगर क्लेम किया जा रहा अमाउंट 50,000 या उससे ज्यादा है, तो पैन कॉर्ड की भी जरूरत पड़ेगी.

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